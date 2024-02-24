السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صور لمسيرة صهيونية تكشف تدميرا وقنصا وانتشار جثث بغزة

قوات الاحتلال أثناء اعتقالها فلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم في غزة-(وكالات)
قوات الاحتلال أثناء اعتقالها فلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم في غزة-(وكالات)
عواصم- أظهرت صور استخلصت من طائرة مسيّرة تابعة للجيش الصهيوني عمليات تدمير كبيرة وقنص وانتشار الجثث في شوارع تل الزعتر شمالي قطاع غزة.
وتكشف الصور التي نشرتها "الجزيرة" اعتقال كوادر طبية ومرضى ونازحين من مستشفى العودة بتل الزعتر وتجريدهم من ملابسهم.اضافة اعلان
كما أظهرت الصور -التي يتوقع أنها أخذت في كانون الأول(ديسمبر) الماضي- عمليات تفجير مربعات سكنية كاملة.
وكان جيش الاحتلال كثف من قصفه منطقة تل الزعتر وتحديدا مستشفيي الأندونيسي والعودة المتقاربين في المنطقة.
وخلال الأسبوع الأول من شهر كانون الاول(ديسمبر) -أي بعد الهدنة الإنسانية التي تم خلالها عملية تبادل للأسرى- توغلت الآليات العسكرية إلى تل الزعتر وبدأت بحصار مستشفى العودة واستهدفت محيطه لأيام.
وبعد أيام اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى العودة وبدأت باعتقال العشرات في أجواء باردة وأظهرت الصور المعتقلين وهم عراة.
 وترتكب قوات الاحتلال جريمة خاصة بجثامين الشهداء الفلسطينيين في شمال غزة، بمنع انتشالها من الشوارع، ما أدى لتحلل عدد كبير من الجثث في الشوارع بسبب رفض الاحتلال دفن الجثث، ما أدى لتفشي الأمراض والاوبئة.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أدانت ، تصوير جنود صهاينة لمعتقلين فلسطينيين من قطاع غزة بعد تجريدهم من ملابسهم، معتبرة ذلك "جريمة حرب".
وقالت الحركة: "قيام جنود جيش الاحتلال بتصوير العشرات من المدنيين الفلسطينيين في غزة بعد اعتقالهم وتجريدهم من ملابسهم في ظل حالة الطقس البارد، هي جريمة حرب".
ودعت الحركة "المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة والمنافية لأبسط حقوق الإنسان"، مطالبة إياهم بـ"متابعة أوضاع المدنيين المحتجزين لدى الجيش في أماكن غير معلنة ولا يُعرف مصيرهم أو أوضاعهم الصحية".
وتداول نشطاء فلسطينيون، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا لمجموعة من المواطنين الذين اعتقلهم الجيش، وهم عراة بـ"الملابس الداخلية فقط"، وبينهم أطفال. 
وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع مصورة نشرتها مواقع صهيونية وفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شبانا نازحين يقيمون في مركز إيواء بغزة، وجردتهم من ملابسهم أمام الكاميرات.
وأظهرت المقاطع جنودا من الاحتلال يقفون أمام شباب مكبلين وعراة إلا من سراويل قصيرة، بعد أن تم جمعهم في ساحة إحدى المدارس قبل اقتيادهم إلى مكان مجهول.
وزعمت مصادر صهيونية أن اعتقال هؤلاء الشبان كان للتحقق مما إذا كان بعضهم ينتمي لحماس أو غيرها من فصائل المقاومة بالقطاع، غير أن تصرف جنود الاحتلال مع المعتقلين لقي انتقادات 
عالمية واسعة.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
5260 طالبا فلسطينيا استُشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

تداعيات حرب غزة.. عزل الاحتلال وخروج دول من السيطرة الأميركية الغربية

منذ1 ساعة
كادر طبي يعالج عائلة مصابة جراء غارات الاحتلال على غزة-(وكالات)

محادثات باريس.. جولة جديدة من العبث الصهيوني

منذ1 ساعة
كيف تزعزع وكالة المخابرات المركزية استقرار العالم‏؟

كيف تزعزع وكالة المخابرات المركزية استقرار العالم‏؟

منذ1 ساعة
دبابات الاحتلال في غزة

"القسام" تعلن استهداف دبابة ميركافا جنوب حي الزيتون

منذ3 ساعة
إصابة ضابطين كبيرين من جيش الاحتلال في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك شمالي غزة

منذ3 ساعة
أطفال في غزة يحاولن الحصول على قوتهم

أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية في غزة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حصافة المسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

قصة أسطورة من وطني!

نضال المجالي |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ1 ساعة
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات | منذ10 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy
 
 