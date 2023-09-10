صور مؤلمة لضحايا زلزال المغرب يجسدها مستشفى مراكش

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مراكش- يجسد المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش، والذي يحمل إليه الكثير من ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة صورة للمأساة الانسانية التي خلفها الزلزال.سائق سيارة إسعاف يقول منذ لحظة وقوع الزلزال ونحن ننقل الضحايا، وما زلنا، وأخشى أننا سنستمر في هذا العمل طيلة الأيام القادمة".السائق الذي بدا على وجهه الشحوب والتعب قال أن الوضع سيئ للغاية، وما لبث أن سارع إلى إغلاق باب سيارة الإسعاف مغادرا نحو منطقة جديدة لجلب ضحية جديدة.ولغاية أمس الأول لم يعتد سائق سيارة الإسعاف هذا ورفاقه على مواجهة كارثة بهذا الحجم، التي لا شك أنها ستترك ندوبا عميقة في ذاكرتهم إلى الأبد، كيف لا وهم يحملون يوميا عشرات الضحايا إلى المستشفيات، ولا يعلمون هل سينجون أم سيضافون للائحة الموتى التي لا تريد أن تتوقف عن الارتفاع.وفيما ما يزال رقم الضحايا في ارتفاع مستمر، عدد الجرحى في تزايد كذلك ومعظمهم ذوو إصابات خطرة. ومع انتشال ضحايا جدد من تحت الأنقاض الكل متأكد من أن الرقم سيرتفع.المستشفى الجامعي بمدينة مراكش كأنه خلية نحل لا تهدأ، فسيارات الإسعاف داخلة وخارجة، فهو أحد أبرز المستشفيات المركزية التي يحمل إليها ضحايا الزلزال.وبمجرد وصول سيارة إسعاف، يلتف حولها الممرضون والأهل ويحملون المصابين إلى قاعات المستشفى، حيث تواصل الكوادر الطبية عملها من دون توقف منذ الدقائق الأولى لوقوع الزلزال.هذه سيارة إسعاف أنزل منها على ناقلة شبح إنسان مغطى بملاءة منزلية وهو لا يكاد يحس بما حوله، وتلك السيارة أنزلت منها عائلة كاملة؛ أب مصاب برضوض في رجله، وأم تحمل طفلا لف رأسه بضمادة طبية، وهناك سيارة إسعاف ثالثة أنزل منها كهل متكئ على جانبه الأيمن ولا يكاد ينبس ببنت شفة.من خلال ملابسهم وسحنات وجوههم الحزينة، من الواضح أنهم من سكان المناطق النائية التي ضربها الزلزال مباشرة.وتمنع شركة الأمن المكلفة بحراسة المستشفى الجميع من الدخول باستثناء الأطباء والممرضين، فكل متر داخل المستشفى يُستغل لمعالجة ضحايا الزلزال.وبهو المستشفى الذي كان قبل أيام يعج بالزوار الان يعج بالمصابين برضوض وكسور وفيه تتم معاينة بعض الحالات المتجاوزة لحالة الخطر والتي لا تنفك تصل للمستشفى.الأطباء والممرضون لم يتوقفوا عن العمل منذ الدقائق الأولى للزلزال، ويستغلون كل فرصة سانحة لأخذ قسط من الراحة داخل حديقة المستشفى الغاصة بالأهالي والزوار، ولا يكادون يرفعون رؤوسهم إلا للحديث إلى زملائهم في ما يشبه الفضفضة.أحدهم (فضل عدم الكشف عن اسمه) قال أن المستشفى استقبل عددا هائلا من الضحايا، إصاباتهم متباينة الخطورة.وأضاف أن المستشفى يغص بالأطر الطبية والتمريضية، والمشكلة الحقيقية تكمن في إيجاد أماكن لاستقبال الضحايا، فضلا عن التنسيق بين الفرق الطبية لإجراء العلاجات اللازمة، فكل طبيب لهول الكارثة يجتهد في فعل ما يلزم للمصاب الذي يصل.وعدم وجود أماكن كافية لاستقبال العدد الكبير للضحايا يصعب عملية حصر الواصلين من المصابين بالزلزال وفق تصريحات الأطباء، الذي قالوا أن ذلك خلق مشاكل مع بعض الضحايا وأهاليهم، حيث طولب من بعض الجرحى المصابين بإصابات خفيفة مغادرة المستشفى، لترك أماكنهم للمصابين بإصابات خطيرة، وهو ما رفضه أهالي الضحايا بدعوى حاجة أقاربهم للرعاية الطبية المباشرة.بعض الناشطين في جمعيات أهلية خيرية فاجأوا زوار المستشفى بمساعدات بسيطة عبارة عن مياه للشرب وسندويتشات متواضعة، لكنها زرعت البسمة على وجوه متعبة حائرة خائفة مما هو آت، مثلما هي خائفة على مصير أفرادها المصابين.بعض الأهالي افترشوا الحديقة البسيطة داخل المستشفى للنوم وأخذ قسط من الراحة بعد يوم متعب صاحبوا فيه أفراد عائلاتهم من أعالي الجبال التي ضربها الزلزال إلى مدينة مراكش لأجل العلاج، ولا يريدون المغادرة قبل الاطمئنان على مصيرهم.وعندما ضاق المكان بالضحايا والأهالي والزوار، اجتمع خلق كثير خارج المستشفى؛ نساء ورجال وشباب وشيب، يجاهدون فقط حتى لا يغلقوا الباب الرئيسي للمستشفى الذي تدخل منه سيارات الإسعاف أساسا.وبين الفينة والأخرى يسمع صوت مخيف لسيارات إسعاف لا تدخل من الباب الرئيسي للمستشفى، وعندما تسأل عن ذلك يجيبك أحدهم: إنها تخرج من باب آخر حاملة إلى المشرحة جثث مصابين التحقوا بالرفيق الأعلى، ثم ما يلبث أن يواصل ما كان منشغلا فيه قبل أن يجيبك.فهنا، رائحة الموت الصامت تغمر المكان، ولم يعد خبر وفاة ضحية جُلب قبل دقائق إلى المستشفى حدثا يستوجب التوقف والحزن.وخلف الزلزال الذي ضرب أجزاء من المغرب دمارا واسعا في بلدات وقرى في المغرب، وظهرت مشاهد الركام والتشققات في المنازل والشوارع حيث تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين محتملين، وفيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2012 قتيلا و2059 مصابا، قال مرصد الزلازل الأورومتوسطي إنه سجل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 77 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وتحديدا على بعد 77 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وتعد هذه إحدى توابع الزلزال الذي ضرب أجزاء من المغرب وخلف دمارا واسعا في بلدات وقرى من المملكة.فرق للانقاذ من دول عديدة توجهت لمكان الفاجعة للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ بعضها معزز بآليات ومعدات متخصصة، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية للتخفيف على المتضررين جراء الزلزال.وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن زلزال المغرب أدى إلى تضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش وضواحيها.إلى ذلك شيع المغرب أمس مئات الضحايا، فيما ما تزالت عمليات البحث عن ناجين وضحايا ما تزال مستمرة.وتعد ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضررا حيث سقط 1293 قتيلا، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلا، (حصيلة أولية) وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غربي مدينة مراكش السياحية دمر الزلزال قرى بأكملها.قال البيت الأبيض صباح أمس إنه أبلغ المغرب أنه على استعداد لتقديم دعم كبير في مجالات البحث والإنقاذ والمساعدة الطبية.وتجمعت عائلات في مراكش في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث أمضت ليلة أخرى في الشوارع بعد أعنف زلزال تتعرض له البلاد منذ أكثر من نصف قرن، والذي جعل كثيرين يشعرون أن منازلهم لم تعد آمنة للعودة إليها.-(وكالات)