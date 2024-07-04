ضباط إسرائيليون: لن نهزم حماس

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ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية"، الأربعاء، عن ضباط بالاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم لم يروا أي هزيمة قريبة لحماس داخل قطاع غزة كما يردد المسؤولون.وطالب المقدم في الاحتياط بجيش الاحتلال تومير باروك، بتغيير أسلوب القتال مع حركة حماس داخل القطاع، مضيفًا أنه دون تغيير هذا الأسلوب لن يتمكن الجيش من هزيمة حركة حماس.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، صرح الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، بأن الجيش يعرف أنه من المستحيل هزيمة حركة حماس في قطاع غزة.ونقلت إذاعة "كول بارما" العبرية، الأربعاء، عن الجنرال إسحاق بريك، أن "إسرائيل" تخسر الكثير في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واصفًا ما يحدث بأنه "وصمة عار كبيرة"، موضحًا أن "ما يحدث في غزة هو وصمة عار كبيرة، نحن نخسر الكثير، ونتنياهو يذر الرماد في العيون".ولم يكتف الجنرال السابق والذي عمل كرئيس للجنة الشكاوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي بذلك، بل أشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعرف أنه من المستحيل هزيمة حركة حماس فيما يقتل الجنود، ويريد هرتسي هليفي البقاء في منصبه حتى نهاية فترة ولايته، وهو يكذب".وفي وقت سابق من الأربعاء، قال قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربعة في قطاع غزة، إن الادعاءات بعدم إحراز إنجازات ملموسة في غزة تضر بالمجهود الحربي، إلا أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود.وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القادة الأربعة التقوا مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطلع الأسبوع الحالي، وأكدوا له ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حالة من الإرهاق بدأت تظهر على الجنود بعد 9 أشهر من الحرب.ويعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي نقصا في الجنود بسبب الحرب المتواصلة بجانب عملياته المكثفة بالضفة الغربية، ومواجهاته مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية، في وقت كانت وسائل إعلام أميركية نقلت فيه عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات "إسرائيل" يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء "حماس".