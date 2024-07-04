 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضباط إسرائيليون: لن نهزم حماس

جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ. ف. ب)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ. ف. ب) - (أرشيفية)
قال ضباط احتياط إسرائيليون إنهم لم يروا هزيمة قريبة لحركة حماس في قطاع غزة كما يقول المسؤولون الإسرائيليون.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية"، الأربعاء، عن ضباط بالاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم لم يروا أي هزيمة قريبة لحماس داخل قطاع غزة كما يردد المسؤولون.اضافة اعلان

وطالب المقدم في الاحتياط بجيش الاحتلال تومير باروك، بتغيير أسلوب القتال مع حركة حماس داخل القطاع، مضيفًا أنه دون تغيير هذا الأسلوب لن يتمكن الجيش من هزيمة حركة حماس.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، صرح الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، بأن الجيش يعرف أنه من المستحيل هزيمة حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة "كول بارما" العبرية، الأربعاء، عن الجنرال إسحاق بريك، أن "إسرائيل" تخسر الكثير في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واصفًا ما يحدث بأنه "وصمة عار كبيرة"، موضحًا أن "ما يحدث في غزة هو وصمة عار كبيرة، نحن نخسر الكثير، ونتنياهو يذر الرماد في العيون".

ولم يكتف الجنرال السابق والذي عمل كرئيس للجنة الشكاوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي بذلك، بل أشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعرف أنه من المستحيل هزيمة حركة حماس فيما يقتل الجنود، ويريد هرتسي هليفي البقاء في منصبه حتى نهاية فترة ولايته، وهو يكذب".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربعة في قطاع غزة، إن الادعاءات بعدم إحراز إنجازات ملموسة في غزة تضر بالمجهود الحربي، إلا أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود.

وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القادة الأربعة التقوا مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطلع الأسبوع الحالي، وأكدوا له ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حالة من الإرهاق بدأت تظهر على الجنود بعد 9 أشهر من الحرب.

ويعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي نقصا في الجنود بسبب الحرب المتواصلة بجانب عملياته المكثفة بالضفة الغربية، ومواجهاته مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية، في وقت كانت وسائل إعلام أميركية نقلت فيه عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات "إسرائيل" يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء "حماس".
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نقل جندي إسرائيلي مصاب في إحدى المعارك بقطاع غزة (الأناضول)

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة جنود بجروح خطيرة في معارك غزة

منذ2 ساعة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ. ف. ب)

إعلام عبري يزعم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة

02 تموز 2024
عناصر من كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)

وثيقة تتحدث عن تفاصيل جديدة لهجوم 7 أكتوبر

18 حزيران 2024
صورة بالأقمار الاصطناعية للرصيف البحري الأميركي على ساحل غزة

الرصيف البحري في غزة.. هل استخدمه الاحتلال لاستعادة الأسرى؟

09 حزيران 2024
اقرأ أيضا
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية) 2

تهديد جديد يواجه نتنياهو

منذ1 ساعة
نقل جندي إسرائيلي مصاب في إحدى المعارك بقطاع غزة (الأناضول)

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة جنود بجروح خطيرة في معارك غزة

منذ2 ساعة
مستوطنات جاثمة على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقطعت أوصاله - (وكالات)

مستقبل الضفة الغربية: 8 "كانتونات" منفصلة جغرافيا بدون القدس

منذ6 ساعة
أرشيفية

معارك ضارية بالشجاعية والاحتلال يعلن 23 إصابة جديدة بين جنوده

منذ7 ساعة
Untitled-1

العدوان يخلف آلاف الأيتام هائمين على وجوههم في غزة

منذ7 ساعة
العبوات الناسفة والحرائق تربك جيش الاحتلال

المقاومة في الضفة.. العبوات الناسفة والحرائق تربك جيش الاحتلال

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

وديعة النبي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد الحرب

موفق ملكاوي |اليوم

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

سلامة الدرعاوي |اليوم

تلك الضفة المحتلة

مالك العثامنة |اليوم

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات | منذ7 ساعة
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء إيجارات المنازل

غلاء إيجارات المنازل

إدمان الهواتف الذكية! 02 تموز 2024

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت
 