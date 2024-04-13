ضحايا تحت الركام.. عشرات الشهداء بمجازر الاحتلال في غزة

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غزة- ارتكب جيش الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و 95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة في غزة، يوم أمس، ، في تصريح مقتضب إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 33686 شهيدا و76309 إصابات منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ويواصل جيش الاحتلال لليوم الثالث على التوالي عمليته العسكرية البرية في مخيمات ومدن بوسط قطاع غزة، وسط قصف مكثف للمنطقة بالمدفعية والطائرات الحربية والمسيرات، فيما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إيقاعها رتلا عسكريا صهيونيا في حقل ألغام بمخيم النصيرات وسيطرتها على مسيّرة للاحتلال بخان يونس.وأوقع القصف الصهيوني المكثف شهداء وجرحى في مناطق عديدة بقطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال مباني ومنازل مأهولة في مخيم النصيرات ومدينة غزة ومخيم المغازي، كما شن غارات جوية على بيت حانون وتل الزعتر شمالي القطاع.وقصفت طائرات الاحتلال أحد المباني السكنية في منطقة السامر وسط مدينة غزة.وشنت طائرات جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.كما دمرت غارات منزلين في دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع.وتعرضت منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس لقصف استهدف أراضي زراعية في المنطقة.وفي مدينة رفح جنوبي القطاع استشهد شاب فلسطيني إثر استهدافه من قبل مسيرة صهيونية شرقي المدينة.واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا للفلسطيني أدهم ثابت في مخيم النصيرات.وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع وانتشلت عددا من المصابين معظمهم أطفال من جيران المنزل المستهدف.وكان استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 70، في قصف جوي ومدفعي مستمر على شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.كما استهدفت قوات الاحتلال مدرسة تؤوي عددا من النازحين في المخيم الجديد بالنصيرات. وأكدت طواقم الإسعاف سقوط عدد من الشهداء والجرحى، لكنها قالت إنها عجزت عن الوصول إليهم لاستهداف المدفعية الصهيونية كلَّ "ما" يتحرك في مدرسة النازحين ومحيطها.وقال الدفاع المدني في غزة إنه تلقى عشرات نداءات الاستغاثة لإجلاء شهداء وجرحى بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في المخيم.من جهتها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها سيطروا على مسيّرة صهيونية من طراز "سكاي لارك" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.كما كشفت سرايا القدس عن إيقاعها رتلا عسكريا للاحتلال في حقل ألغام وعبوات برميلية من نوع ثاقب شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري شمال النصيرات.وأكدت أن الرتل يتألف من 3 دبابات ميركافا وجرافتين (دي9) وأنها أوقعت أفراده بين قتيل وجريح.وأضافت سرايا القدس أن الطائرات المروحية هرعت إلى الموقع لإجلاء جثث الجنود القتلى والمصابين.كما أعلنت سرايا القدس قصف سديروت وغلاف غزة برشقة صاروخية.وقالت إن العملية تأتي ردا على جرائم الاحتلال. وقال الجيش الاحتلالي إن صفارات الإنذار دوت في سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة وإن القبة الحديدية تصدت لعدد من الصواريخ التي أطلقتمن قطاع غزة.-(وكالات)