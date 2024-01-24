ضربات بريطانية وأميركية على مناطق في اليمن

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أعلنت الحكومة البريطانية، فجر الأربعاء، تنفيذها والولايات المتحدة الاميركية ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.وقالت بريطاينا إن تنفيذ الضربات جاء بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا.