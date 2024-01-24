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الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
3:53 ص
ضربات بريطانية وأميركية على مناطق في اليمن
طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد ضرب أهداف عسكرية في اليمن
أعلنت الحكومة البريطانية، فجر الأربعاء، تنفيذها والولايات المتحدة الاميركية ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقالت بريطاينا إن تنفيذ الضربات جاء بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا.
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