الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضربات بريطانية وأميركية على مناطق في اليمن

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طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد ضرب أهداف عسكرية في اليمن
أعلنت الحكومة البريطانية، فجر الأربعاء، تنفيذها والولايات المتحدة الاميركية ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقالت بريطاينا إن تنفيذ الضربات جاء بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا.اضافة اعلان
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