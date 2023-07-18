ضربة أممية للاحتلال تنذر بمحاكمة قادته أمام "الجنائية الدولية"

نادية سعد الدين

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عمان - تلقت حكومة الاحتلال اليمينية ضربة أممية قاصمة بإطلاق "المحكمة الجنائية الدولية" منصة الكترونية لتقديم الشكاوى ضد جرائم الإسرائيليين؛ بالتزامن مع انفجار الشارع الإسرائيلي في وجه "بنيامين نتنياهو" وحصار جموع المتظاهرين، أمس، للمقرات الحكومية احتجاجا ضد "الإصلاح القضائي" الذي يعمق سطوة المتطرفين، وذلك في أسوأ مراحل عمرها القصير الذي بات على المحك.حكومة الاحتلال، التي تواجه نذر محاكمة قادتها على جرائمهم المتوالية بحق الشعب الفلسطيني، فإنها تتعرض لاحتجاجات واسعة غير مسبوقة في ما يسمى "يوم التشويش" الذي أطلقه المحتجون على فعالياتهم التي زادت وتيرتها، أمس، بمشاركة آلاف الإسرائيليين ضد ما يعرف "بالإصلاحات القضائية" التي تقودها حكومة "نتنياهو".وحاصر المحتجون مقرات مؤسسات رسمية، وقاعدة "كيرياه" الخاصة بوزارة الجيش الإسرائيلي، والذي يضم وزارات حكومية أخرى وهيئات دولية، كما أغلقوا عدة طرق رئيسية وتقاطعات وعطلوا حركة مرور المركبات، كما شهدت مختلف المدن في الكيان المحتل احتجاجات واسعة، للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي.كما قام محتجون بقطاع التكنولوجيا الفائقة باقتحام مقر البورصة ووضعوا لافتات تنادي بـ "إنقاذ الاقتصاد" وتكشف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد منذ إعلان حكومة الاحتلال خطتها المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى إضعاف القضاء، وفق المواقع الإسرائيلية.وبالتزامن مع الأزمة الداخلية الإسرائيلية؛ فإن حكومة الاحتلال اليمينية تواجه مأزقا أمميا كبيرا؛ حيث تتيح المنصة الإلكترونية الأممية، التي أطلقت مؤخرا، للفلسطينيين تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيليين، بما يظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم ضد الكيان الإسرائيلي.ويبرز هنا أهمية توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، ومستوطنيه، ضد الشعب الفلسطيني في "الجنائية الدولية"، وفق مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، الذي لفت إلى أهمية "التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع للاحتلال لوقف جرائمه".وأكد أن حكومة الاحتلال ماضية في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، داعيا الفلسطينيين إلى تقديم شهاداتهم وبلاغاتهم للمحكمة عن جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال.وفي الأثناء؛ لم تتوقف انتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث اقتحمت أمس قرية العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وانتشرت في شوارعها، وقامت بإزالة ومصادرة الأعلام الفلسطينية المعلقة في شوارع البلدة.في حين وفرت الحماية الأمنية المشددة لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وقيامهم بتنظيم جولات استفزازية في باحاته، وتلقي شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأداء طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.ونشرت قوات الاحتلال وحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المتطرفين، فيما تواصل التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.وكثف الفلسطينيون دعواتهم إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.من جانبها، حذرت حركة "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من استمرارهم بتدنيس المسجد الأقصى، والذي سيبقى إسلاميا خالصا وسندافع عنه بكل السبل المتاحة.وحذرت الحركة، في تصريحها أمس، "من استمرار اقتحام المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك وما يتخلله من صلوات تلمودية مستفزة في ساحاته، في سياق محاولات الاحتلال التهويدية ومخططاته لتقسيمه زمانيا ومكانيا".وأكدت بأن الشعب الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمحوا بمرور تلك المخططات وسيدافعون عن الأقصى والمقدسات بكل السبل المتاحة، فالأقصى كان وسيبقى عنوان القضية وجزءا من العقيدة الدينية والسياسية.وأكدت أهمية صمود وثبات المرابطين في القدس والمسجد الأقصى، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف الحشد والرباط فيه.ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك الفاعل على كل المستويات الرسمية والشعبية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع حتى تحرير أرضه ومقدساته، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.كما طالبت حركة "حماس" بتدخل قضائي دولي لوضع حد لانتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، يضمن توظيف أدوات المحاسبة الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، بهدف ضمان حق جميع الضحايا الفلسطينيين في سبل الانتصاف الفعال، والحيلولة دون التهرب الصهيوني من استحقاقات المثول أمام العدالة الدولية.ورأت أن مضي تسع سنوات على انضمام فلسطين إلى ميثاق روما وإعلان المحكمة امتداد ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدون تقدم على صعيد الإجراءات المتخذة، بات يمثل هاجسا لضحايا حكومة الفصل العنصري الصهيونية، من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يتطلعون لدور أكثر جدية للمحكمة الجنائية في تضييق مساحة الإفلات من العقاب، وضمان وقف الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني.ونوهت بأن سياسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وازدواجية المعايير قد تشكل حجر عثرة أمام تطبيق العدالة الدولية، وأنها تنطوي على مخالفة وتناقض لما ورد في ديباجة ميثاق المحكمة، ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، خاصة المتعلقة في حفظ السلم والأمن الدوليين.وأشارت إلى أن استمرار تأخير وإعاقة حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الانتصاف القانوني الفعال من شأنه أن يمثل دافعا لسلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم في أراضيه المحتلة.وحثت "حماس"، مكتب الادعاء العام بالمحكمة الدولية على المضي في مسار الملاحقة والمساءلة القضائية، لا سيما على صعيد تحديد ومحاكمة المرتكبين والمتواطئين في الجرائم، التي تدخل في اختصاص المحكمة، المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.وطالبت الدول الأطراف بالضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل ممارسة وظيفته ودوره على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلق بحالة فلسطين، وألا يكون عائقا أمام تطبيق العدالة الدولية.وقد وافق أمس الذكرى الـ25 لاعتماد نظام روما الأساسي الذي يحدد إطار المحكمة الجنائية الدولية التي تمثل الملاذ الأخير لضحايا انتهاكات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحقهم في الانتصاف القضائي والقانوني الفعال.