ضغوط أميركية وأعباء اقتصادية تدفع الاحتلال لسحب قوات من غزة

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واصلت صحف عالمية وفي دولة الاحتلال رصد تطورات الحرب على قطاع غزة وتداعياتها وانعكاساتها على المستوى الداخلي والدولي، وكان الأبرز قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب عدد من ألويته (5 ألوية) في قطاع غزة، فما أسباب ذلك ودوافعه؟.ونقل تقرير لمجلة "التايم" عن مسؤول أمني سابق من الاحتلال أن تغيير وضع القوات وسحب جزء منها في قطاع غزة قد يكون نتيجة ضغوط أميركية، مشيرا التقرير إلى أن هذا القرار جاء قبيل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة.أما صحيفة "نيويورك تايمز" فربط تقرير لها سحب جزء من قوات الإحتلال من قطاع غزة بتزايد الأعباء الاقتصادية في الكيان المحتل على خلفية التعبئة المستمرة منذ أشهر، وغياب أي أفق لإنهاء الحرب في وقت قريب، كما أشار إلى توقعات خبراء بانكماش الاقتصاد الكيان خلال عام 2024.وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قرار بنك إسرائيل المركزي خفض سعر الفائدة "مفاجئا ومخالفا للتوقعات" بعد أن تجنب اتخاذ الخطوة خلال السنوات الماضية، ورأت أن القرار جاء نتيجة مباشرة للحرب وتزايد مخاوف رجال الأعمال من زيادة التضخم في ظل التوترات التي يفرضها الحوثيون في البحر الأحمر.واستدعى هذا التوتر دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة المسلحة في البحر الأحمر، وهذا الأمر رأت "واشنطن بوست" أنه سيؤثر على الاقتصاد العالمي وسيفاقم أزمة الشحن البحري عبر العالم، ونقلت عن خبراء في مجال النقل البحري أن مرافقة كل باخرة شحن ببوارج حربية أمر غير ممكن عمليا.أما صحيفة "هآرتس" فقد سلطت الضوء على ما خلفته القنابل الإسرائيلية من إبادة لعائلات فلسطينية بأكملها منذ بداية الحرب في غزة، وذكرت أن نحو 1800 عائلة فقدت الكثير من أفرادها بسبب القصف المتواصل، ثم رصدت الظروف الصعبة التي تضطر أغلب أفراد العائلة في غزة إلى العيش مجتمعين في منزل واحد.وفيما يتعلق بقرار واشنطن سحب حاملة الطائرات "جيرالد فورد" من شرقي البحر المتوسط رغم استمرار العدوان على قطاع غزة أجمع خبراء على أن ذلك يأتي للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضرورة انصياعه للإرادة الأميركية.وقال الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي إن القرار موجه إلى حكومة نتنياهو ورسالة مفادها أن واشنطن لن تستمر بدعم تل أبيب للأبد ما لم تنصع للإرادة الأميركية وخطة ما بعد حرب غزة.وأضاف مكي أن الدعم الأميركي للاحتلال يمكن أن يتقلص تدريجيا، مشيرا إلى أن هذه القوة البحرية الهجومية الأميركية كانت بمثابة قوة ردع ضد أي طرف يفكر بمهاجمة الكيان الإسرائيلي.وأشار إلى أن المعطيات الميدانية لم تتغير، فالحرب الإقليمية لا تزال واردة، خاصة على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، مؤكدا أن سحب حاملة الطائرات يعود إلى الخلاف الذي بات علنيا بين تل أبيب وواشنطن.ولفت مكي إلى أن هناك مؤشرات على أن حرب غزة ستكون طويلة ولكن ليس بالضرورة لصالح الاحتلال، مبديا قناعته بأن نتنياهو يريد إطالتها حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تعيد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا.ويعتقد أن حرب غزة لم تبح بكل أسرارها "فالمقاومة قوية وعمقت الشرخ الداخلي للكيان المحتل، وجعلت تل أبيب تبحث عن كبش فداء بعد الفشل بتحقيق الأهداف".من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى إن حرب غزة اتضح أنها من وجهة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال ليست للردع أو إعادة الأسرى أو إعادة بناء الأمن، وإنما مشروع لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.ولفت مصطفى إلى تصاعد حديث وزراء متطرفين في حكومة نتنياهو بشأن التهجير القسري للغزيين في بداية الأمر قبل أن يتم التطرق مؤخرا إلى التهجير الطوعي، مشددا على وجود إرباك داخل كيان الاحتلال منذ 7تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي حيث لا أهداف واضحة.وأشار إلى أن منظومة الأمن القومي للاحتلال ترتكز أساسا على دعم الولايات المتحدة، مضيفا أن الدولة العميقة في الكيان هي من تحدد الإستراتيجية الأمنية، في إشارة إلى الجيش وأجهزة الموساد والشاباك وبعض الوزراء النافذين كوزير الدفاع.ويوضح مصطفى أنه بسبب ضغط واشنطن بات وزراء اليمين في الكيان المحتل يتحدثون عن ضرورة التحرر والاستقلال عن القرار الأميركي، متوقعا أن يكون هناك انصياع من قبل الكيان في نهاية المطاف لواشنطن والرضوخ لضغوطها.ويعتقد أن إلغاء المحكمة العليا في الكيان المحتل قانون "المعقولية" سيفاقم الأزمة السياسية الداخلية وسيزيد الطين بلة في حكومة الإحتلال وقد يؤدي إلى خروج بيني غانتس بسبب هجوم متوقع لليمين على المحكمة.بدوره، قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تتحرك دوريا وبناء على تغير الظروف.ولفت الدويري إلى أنه يتفق مع ما ذهب إليه مكي بشأن دلالات سحب حاملة الطائرات، لكنه شدد في الوقت عينه على أن التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب ما يزال في قمة مستواه، والموافقة على بيع أسلحة المدفعية أبرز دليل.وأكد أن هناك قناعات حقيقية ترسخت لدى صانع القرار العسكري في دولة الاحتلال بأنه تم بذل أقصى جهد لتحقيق الأهداف، ولا يمكن الاستمرار بهذا المستوى من الحرب سوى لأسابيع، لذلك هناك إصرار على الدخول إلى المرحلة الثالثة للحرب.واستهجن الدويري مطالبة وزراء اليمين المتطرفين بعودة الاستيطان إلى غزة، مستحضرا تجربة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون بتفكيك مستوطنات القطاع مثل نتساريم وغوش قطيف، حيث أجبروا على الانسحاب تحت ضربات حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.-(وكالات)