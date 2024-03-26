الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضمانات الاحتلال بشأن استخدام الأسلحة الأميركية تواجه بانتقادات من قبل الكونغرس

أرشيفية
أرشيفية
الولايات المتحدة- قالت الولايات المتحدة الأميركية، إنه لا دليل لديها على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني، بعدما قدمت حليفتها ضمانات بشأن أوجه استخدام أسلحة أميركية، على الرغم من توجيه أعضاء في الكونغرس انتقادات حادة بهذا الصدد.اضافة اعلان
وأعطت إدارة الرئيس جو بايدن، الشهر الماضي، توجيهات لبلدان تتلقى مساعدات عسكرية أميركية بتوفير ضمانات "ذات صدقية وموثوقية" بالتزامها بقوانين حقوق الإنسان، وذلك على خلفية هواجس متصلة بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن إسرائيل و6 دول أخرى تتلقى مساعدات عسكرية أميركية، هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا، قدمت ضمانات مكتوبة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين "في كل حالة، قدم هذه الضمانات مسؤول رفيع ذو صدقية في الحكومة الشريكة يتمتع بالقدرة والسلطة لاتخاذ قرارات والتعهد بالتزامات متصلة بالقضايا التي هي في صلب الضمانات".
وأضاف ميلر أن الإدارة الأميركية، وفقا للتوجيهات المعروفة باسم "مذكرة الأمن القومي-20"، ستقدم تقريرا للكونغرس بحلول الثامن من شهر أيار (مايو) المقبل.
وقال المتحدث "لم نخلص إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني، سواء في ما يتعلق بإدارة الحرب أو في ما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية".
وكان 17 سيناتورا قد حضوا إدارة بايدن على عدم اعتبار ضمانات إسرائيل، على الفور، ذات صدقية، مشددين على أن المساعدة الأمنية الأميركية "يجب أن تستخدم لتعزيز مصالحنا وقيمنا".
وجاء في رسالة وجهها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن شملت قائمة موقعيها تيم كاين وديك داربن وبيرني ساندرز، أن تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في غزة "يفيد بكل وضوح بأن حكومة بنيامين نتنياهو لا تبذل الجهود الكافية لإتاحة وصول المساعدات إلى أشخاص يتضوّرون جوعا ويتملكهم اليأس في غزة".
وأضافت الرسالة "نتيجة لذلك، نعتقد أنه سيكون غير متسق مع نص (مذكرة الأمن القومي-20) وروحها اعتبار أن الضمانات التي توفرها حكومة نتنياهو تلبي معيار الموثوقية والصدقية في الوقت الراهن".
والولايات المتحدة أكبر داعم عسكري ودبلوماسي للاحتلال، وأظهر بحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن 69 % من مشتريات الكيان المحتل من الأسلحة تأتي من شركات أميركية، لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعرب عن غضبه، أول من أمس، إزاء عدم استخدام واشنطن حق الفيتو لمنع تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
ويشن الاحتلال عدوانا على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أسفرت عن أكثر من 32 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاحتلال يستشيط غضبا بعد قرار مجلس الامن بوقف الحرب على غزة ويشعل النيران في القطاع- (وكالات)

مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى طريق مسدود

منذ 39 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو يعيش أسوأ كوابيسه.. تظاهرات وامتناع أميركا وقانون التجنيد واستقالة ساعر

منذ 41 دقيقة
مجلس الأمن

ماذا يعني امتناع أميركا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة؟

منذ 42 دقيقة
جانب من الدمار في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع

استشهاد أكثر من 5800 طالب منذ العدوان على غزة

منذ 58 دقيقة
مجلس الأمن

المغرب ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

منذ1 ساعة
العلم الروسي

موسكو: أي قمة سلام دون مشاركة روسيا مصيرها الفشل

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

أحمد عوض |اليوم
ترجمات
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |منذ 48 دقيقة
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |منذ 49 دقيقة
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات |25 آذار 2024
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !
 
 