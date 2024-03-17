الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضمن حرب الإبادة بغزة.. الاحتلال يغتال خبراء "التكنولوجيا" بشكل منهجي

فلسطينيون ينقلون جثامين شهداء لتشييعهم الى مثواهم الاخير في غزة.-( وكالات)
فلسطينيون ينقلون جثامين شهداء لتشييعهم الى مثواهم الاخير في غزة.-( وكالات)
جنيف - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الصهيوني استهدف بشكل منهجي عشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تدمير مقار شركاتهم ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.اضافة اعلان
وأوضح الأورومتوسطي، أن "الجيش الصهيوني استهدف وقتل أصحاب العقول والخبرات، لاسيما ذوو الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبرمجة، وهندسة الحاسوب، والمؤثرون في هذه المجالات الحيوية، كحال نخب أخرى في المجتمع المحلي، مثل: الأطباء، والأكاديميين وغيرهم".
ووثق المرصد الحقوقي، قائمة شملت عدة خبراء تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، ممن قضوا جراء الهجمات العسكرية الصهيونية التي استهدفت أماكن تواجدهم في أماكن متفرقة بالقطاع.
وشملت توثيقات الأورومتوسطي، اغتيال مهندس البرمجة البارز "هيثم محمد النباهين"، الذي كان يعد أحد أمهر الخبراء في مجاله في القطاع، وقد قضى مع زوجته المهندسة "نسمة زهير صادق" في قصف صهيوني استهدف منزلًا كانوا قد نزحوا إليه في مخيم البريج وسط القطاع، في 14 آذار (مارس) الحالي.
كما وثق الأورومتوسطي قتل الجيش الصهيوني، طارق ثابت مدير برامج حاضنة "يوكاس" التكنولوجية التابعة للكلية الجامعية بغزة، وخريج برنامج زمالة (Hubert H. Humphrey) الأميركي، من خلال قصف استهدف منزله، مما أدى إلى استشهاده وزوجته وأبنائه ووالديه وعدد من أفراد عائلته.
وأشار إلى أنه من بين الذين استهدفهم جيش الإحتلال، مهندس البرمجيات براء عبدالله السقا مؤسس شركة (DITS)، والمتخصص في برمجة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي (Senior and lead developer).
ولفت المرصد الحقوقي إلى أن القائمة ضمت كذلك محمد العطل الذي قضى في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وحمزة الشامي في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وكل من عبيدة خاطر في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأنس الشيخ في 9 من الشهر نفسه، و"عبد الرحمن حمادة" في 15 آذار (مارس) الحالي، إضافة إلى مجموعة أخرى من المبرمجين الشباب، بينهم: رامي السوسي، وعبد الحميد الفيومي، وبلال زقوت، وأحمد نضال قدورة، والمهندس محمد حسونة وآخرين.
وشدد الأورومتوسطي على أن الجرائم التي ينتهجها الاحتلال من استهداف وقتل الكفاءات والنخب الفلسطينية، وتدمير واسع النطاق والمتعمد ضد الشركات والبنية التحتية، من شأنها عرقلة تطور المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام، وتقويض منظومته العلمية والتعليمية والاقتصادية.
وأكد المرصد الحقوقي، أن الجرائم التي ينتهجها الاحتلال تهدف إلى حرمان قطاعات المجتمع الفلسطيني الحيوية من الكوادر المتخصصة والمميزة، التي يصعب تعويضها على المدى القريب، إلى جانب خلق حالة من الذعر والإكراه لدى باقي الكفاءات، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الهجرة.-(وكالات)
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