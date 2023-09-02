ضم الإمارات إلى "بريكس" يؤكد تعدد الأقطاب في عالم اليوم

نيكولاي ملادينوف - (ذا ناشيونال) 2023/8/24

تظهر العروض المتزامنة التي قدّمتها مجموعة "بريكس" لضمّ ستّ دول إضافية إلى عضويتها أن القوى الوسطية في الشرق الأوسط تبرز كأطراف فاعلة رئيسية على الصعيد العالمي.

* * *

على مدى الجزء الأكبر من القرن العشرين، كانت القوى العظمى تسيطر على الجهود الدبلوماسية الدولية، إلى حين حدوث التحوّل الجذري في أوائل التسعينيات عندما انفردت الولايات المتحدة بقيادة العالم. واليوم، بينما يتصارع العالم مع تحدياتٍ غير مسبوقة تتطلب بذل جهود جماعية، تشهد القواعد الراسخة للعلاقات الدولية عملية تحولٍ أخرى.

اضافة اعلان



دفع التحوّل من عالم أحادي أو ثنائي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب القوى الوسطية إلى تأدية دورٍ محوري. ففي عصرٍ يحتاج فيه العالم إلى العمل الجماعي لحل التحديات، تبرز أهمية البراعة والقدرة على التكيف اللتين تتمتع بهما القوى الوسطية في الساحة الدبلوماسية.

وباستطاعة هذه القوى الاستفادة من نفوذها الثقافي والاقتصادي ليقيم جسورًا حيوية لدعم القيم، وتعزيز الاستقرار المالي، وضمان السلام الإقليمي. ومما أضاف قيمةً كبيرة إلى المساعي الجارية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والمصالحة السياسية في المشهد العالمي المتغير بسرعة هو الضم المتزامن لستة أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس"، من بينها بعض الدول المتخاصمة والمتنافسة في السابق، مثل الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتقف دولة الإمارات عند منعطفٍ حرجٍ مع انضمامها إلى تحالف "بريكس". ففيما يتخطى الدوافع الاقتصادية، تشير هذه الخطوة إلى طموح الإمارات لتوسيع نفوذها الجيوسياسي، وتشجيع التعاون متعدد الأطراف، والتكيّف مع عالمٍ متعدد الأقطاب.



ويمكن لدولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال التواؤم مع اقتصادات الدول الأخرى في مجموعة "بريكس". ومن الأدلة على هذه الإمكانات التجارة الثنائية المزدهرة بين الإمارات والهند التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2030، والمبنية على "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين البلدين. كما أصبحت الصين أيضاً أكبر دولة شريكة للإمارات في مجال التجارة غير النفطية.

وازدادت التجارة بين الإمارات والبرازيل بنسبةٍ هائلة بلغت 32 في المائة بين العامَين 2021 و2022، وارتفعت بنسبةٍ إضافية قدرها 8 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023.

ويُعد التنويع الاقتصادي أمراً بالغ الأهمية لكي تحقّق الإمارات طموحها بمضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، مع الاستمرار في تقليل اعتمادها على النفط وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.



في ظل تصاعد حدّة المواجهة على الساحة العالمية، ترى أبو ظبي أن الاستثمار طويل الأمد في التعاون هو الخطوة الأفضل للمرحلة القادمة. ويساهم انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" إلى تعزيز نفوذها الجيوسياسي، وهي تدرك أهمية تعزيز علاقاتها مع مختلف الجهات الفاعلة مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وقد أظهرت الإمارات قدرتها القوية على أن تكون ممثلاً قوياً لتعددية الأطراف، بدءًا من تمرير القرار التاريخي الذي يعالج خطاب الكراهية والتطرف، إلى تجديد التفويضات المهمة للأمم المتحدة في مجال حفظ السلام لدى ترأسها مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية.



وتتجاوز المنافع التي يقدّمها انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" مجرد تحقيق النمو الاقتصادي أو النفوذ السياسي، إذ يشكّل فرصةً لجذب المواهب والاستثمارات من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية.

وقد بدأت شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية بالاستفادة من دولة الإمارات كمركزٍ يسمح بالدخول إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.

وشاركت أكثر من 200 شركة هندية في معرض "جيتكس غلوبال 2022"، وهو أكبر فعالية في العالم في مجال التكنولوجيا. ويمكن للشراكات في مجال التعليم مع الجامعات البرازيلية أن تساهم في تعزيز مشهد الابتكار في الإمارات. في العام 2022، استثمرت شركة "مبادلة" في جامعتين للطب في البرازيل تضمّان نحو 2.000 طالب.



وباستطاعة الإمارات، كونها دولةً مهمةً منتجةً للنفط أن تجد أرضيةً مشتركةً مع دول تحالف "بريكس" للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وأمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وعلى سبيل المثال، توشك الإمارات والهند على توقيع اتفاقية لربط قطاعات الطاقة المتجددة لديهما. وقد اتفق البلدان على توسيع التعاون الثنائي من أجل تسريع العمل المناخي، والذي يشمل بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير نشر الطاقة المتجددة، والكفاءة الزراعية، والهيدروجين الأخضر، وسوق الكربون.



وترمز عضوية دولة الإمارات في تحالف "بريكس" إلى رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى التنويع في عالمٍ جديدٍ وليد التفاعل الديناميكي بين القوى المتعددة. ولا تنظر أبوظبي إلى انضمامها إلى مجموعة "بريكس" على أنه انضمامٌ إلى كتلة معيّنة، بل على العكس من ذلك، إذ تعتبر أنه يسمح لها بتنويع شراكاتها وأسواقها مع الحفاظ على علاقاتها التقليدية مع أوروبا والولايات المتحدة.

وتمكّن العضوية في تحالف "بريكس" دولة الإمارات من دعم استراتيجية التحالفات المتعددة التي تتبعها عبر تعزيز العلاقات الدبلوماسية التي تربطها بالولايات المتحدة من خلال بعض المبادرات مثل "مجموعة آي 2 يو 2" (I2U2) (التي تضم إسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة)، وأيضاً تلك التي تربطها بالصين من خلال مجموعة "بريكس".

وتُشكّل المرونة الدبلوماسية التي تتمتع بها الإمارات وشراكاتها الاقتصادية القوية والتزاماتها بتعددية الأطراف منارة أملٍ في زمنٍ من الاضطرابات. وبينما تتطلع هذه الدولة إلى استضافة "مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين" (Cop28) والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لـ"منظمة التجارة العالمية"، قد يتبيّن أن قيمة مساهمات الإمارات في مناقشات تحالف "بريكس" حول العمل المناخي ومكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة لا تُقدّر بثمن.



في ظل تعقيد نسيج العلاقات الدولية، تبرز القوى الوسطية باعتبارها ركيزة أساسية للتعاون، إذ تمارس نفوذها لبناء الجسور وتعزيز السلام ودفع عجلة التقدم. وتعكس رحلة دولة الإمارات نحو الانضمام إلى تحالف "بريكس" تصميمها على رسم معالم مستقبل عالمي أكثر إشراقاً في عالمٍ يتوق إلى التعاون.



*نيكولاي ملادينوف: زميل زائر متميز في "زمالة سيغال" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمدير العام لـ"أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية". وهو سياسي ودبلوماسي بلغاري بارع، عمل مؤخراً كمنسق خاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

اقرأ المزيد في ترجمات:

ترجمات "الغد": الأردن واللاجئون في نص خطة ترامب للسلام



