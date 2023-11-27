الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن غير قادر على أداء مهامه ويهدد أمن البلاد

6563e37d4c59b76dcc1c8306
بايدن

صرح طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون، بأن الرئيس جو بايدن الذي بلغ مؤخرا 81 عاما، تدهورت صحته خلال فترة ولايته ويهدد أمن الولايات المتحدة، وهو غير قادر على القيام بواجباته.

اضافة اعلان

 

وقال الطبيب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إنه أمر لا يصدق مدى تدهوره خلال فترة وجوده في منصبه. لا يمكننا أن نتحمل بقاء هذا الرجل في السلطة حتى نهاية هذه الولاية، ثم أربع سنوات أخرى بعد ذلك. إنه يعرضنا بالفعل لخطر كبير".


وأشار جاكسون إلى أنه عمل طبيبا في البيت الأبيض لثلاثة رؤساء سابقين - جورج بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب - ويعرف عن كثب مدى صعوبة مهمة منصب الرئيس عقليا وجسديا. وأشار إلى أن بايدن يثبت كل يوم أنه لا يستطيع القيام بمهمته، ولن يزيد الأمر إلا سوءا.


ويعتقد جاكسون أن "الأعداء لم يعودوا خائفين" من الولايات المتحدة لأنه لا يوجد زعيم قوي في واشنطن.


وأضاف: "لم يعد (بايدن) لائقا بدنيا وعقليا للخدمة في منصبه ويجب على أحد الأشخاص في دائرته الداخلية أن يعلمه أنه بحاجة إلى ان يمضي من أجل سلامة وأمن هذا البلد". وكالات 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-11-27 at 3.36.06 AM

الشرطة الأميركية تحقق في "جريمة كراهية" ارتكبت ضد فلسطينيين

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-27 at 2.55.46 AM

بدء عملية الإجلاء الطبي الإماراتية الثالثة لأطفال غزة

منذ3 ساعة
383466

رئيس بلدية غزة: لم يصلنا لتر وقود واحد

منذ4 ساعة
424796

حركة حماس: نريد تمديد الهدنة

منذ4 ساعة
429481

بايدن يأمل في تمديد الهدنة بغزة إلى ما بعد الإثنين

منذ5 ساعة
فلسطينيون يحتفون بالإفراج عن أسرى من سجون الاحتلال-(وكالات)

صفقة أسرى ثالث أيام الهدنة.. حماس تؤكد سيطرتها على الأرض

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحرب في فلسطين والارتداد في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المقاومة، رهان العرب الوحيد الكاسب..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

إسرائيل الداعشية

جهاد المنسي |اليوم

صورة الاحتلال الإسرائيلي تتهاوى في العالم

نضال منصور |اليوم

تحديات الموازنة والعدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم

المحنة والاختبار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

نكبة إنسانية سياسية..

سميح المعايطة |اليوم

أما بعد في كل ما هو بعد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 