طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن غير قادر على أداء مهامه ويهدد أمن البلاد

صرح طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون، بأن الرئيس جو بايدن الذي بلغ مؤخرا 81 عاما، تدهورت صحته خلال فترة ولايته ويهدد أمن الولايات المتحدة، وهو غير قادر على القيام بواجباته.



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وقال الطبيب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إنه أمر لا يصدق مدى تدهوره خلال فترة وجوده في منصبه. لا يمكننا أن نتحمل بقاء هذا الرجل في السلطة حتى نهاية هذه الولاية، ثم أربع سنوات أخرى بعد ذلك. إنه يعرضنا بالفعل لخطر كبير".



وأشار جاكسون إلى أنه عمل طبيبا في البيت الأبيض لثلاثة رؤساء سابقين - جورج بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب - ويعرف عن كثب مدى صعوبة مهمة منصب الرئيس عقليا وجسديا. وأشار إلى أن بايدن يثبت كل يوم أنه لا يستطيع القيام بمهمته، ولن يزيد الأمر إلا سوءا.



ويعتقد جاكسون أن "الأعداء لم يعودوا خائفين" من الولايات المتحدة لأنه لا يوجد زعيم قوي في واشنطن.



وأضاف: "لم يعد (بايدن) لائقا بدنيا وعقليا للخدمة في منصبه ويجب على أحد الأشخاص في دائرته الداخلية أن يعلمه أنه بحاجة إلى ان يمضي من أجل سلامة وأمن هذا البلد". وكالات



