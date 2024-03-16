الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طفل من بين 3 يعاني سوء تغذية حاد بغزة.. والمواليد الجدد بوزن أقل

97 % من مياه غزة غير صالحة للشرب ونصف الأطفال يعانون من أمراض بسببها
أطفال غزة
غزة - مع استمرار الحرب في قطاع غزة المحاصر، وشح دخل المساعدات، جددت الأمم المتحدة تحذيراتها، كاشفة أرقاما صادمة، بشأن الأطفال هناك.
فقد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس، أن طفلا واحدا من بين كل 3 أطفال دون السنتين يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة، فيما المواليد الجدد أقل وزنا من المستوى الطبيعي.اضافة اعلان
كما نبهت في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" من أن " سوء التغذية لدى الأطفال بات ينتشر بسرعة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة في القطاع الفلسطيني".
كذلك حذرت من أن المجاعة تلوح في الأفق، لافتة إلى أنه "ليس هناك مجال لتضييع الوقت."
وكانت الأونروا أشارت سابقاً إلى أن الجوع منتشر في كل مكان بالقطاع المكتظ بالسكان، واصفة الوضع في الشمال بالمأساوي.
أتى ذلك، بينما أفرغت، أول من أمس، أول سفينة تصل ساحل غزة، حمولة 200 طن من المساعدات التي شملت الأرز والطحين فضلا عن البروتينات وغيرها.
فيما تجهز سفينة ثانية في قبرص للانطلاق نحو الشاطئ الغزاوي.
وكانت العديد من المنظمات الأممية حذرت من مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر وانتشار الأوبئة، لاسيما مع عرقلة إسرائيل إدخال شاحنات المساعدات عبر البر من معبر رفح، حيث لا تزال مئات الشاحنات مكدسة هناك بانتظار إجراءات التفتيش الصارمة التي تفرضها القوات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم.
فيما بدأت بعض الدول تسقط الإغاثة جواً ومن ضمنها الولايات المتحدة والأردن، في عمليات إنزال اعتبرها العديد من المراقبين غير مجدية ومكلفة فضلاً عن أنها قد تكون خطرة أحياناً.
ويعاني ثلث سكان غزة، حسب تقديرات الأمم المتحدة من شح حاد في الغذاء والدواء، ويهددهم شبح الجوع لاسيما في الشمال.
من جهته أكد مسؤول في الأمم المتحدة أول من أمس أن الأطباء في غزة ما عادوا يرون مواليد بحجم طبيعي، لافتا إلى أن 180 امرأة يلدن يوميا في القطاع المدمر فيما يعانين الجوع والجفاف.
وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين دومينيك ألن خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في غزة يفوق الكارثة، مضيفا أن الأمر أسوأ مما يستطيع وصفه ومما تظهره الصور.
وأضاف المسؤول الأممي أنه "غادر غزة -التي زارها في الأيام الماضية- وهو يشعر بالخوف على مليون امرأة وفتاة في غزة، 650 ألفا منهن في عمر الإنجاب، خاصة على 180 امرأة يلدن كل يوم في غزة".
وشارك ألن في مهمة نفذتها الأمم المتحدة في شمال غزة قبل أيام لتوصيل مساعدات طبية إلى مستشفيي الأهلي والصحابة، والأخير هو مستشفى الولادة الوحيد العامل في شمال غزة بإمكانيات محدودة، وقال إنهم أثناء تنقلهم هناك كانت في نظرات الناس مشاعر يصعب وصفها، وإن كل من تحدثوا إليهم كانوا هزيلين وجائعين، مضيفا أن كل يوم في شمال غزة هو معركة من أجل البقاء.
وأشار ألن إلى أن الأطباء ما عادوا يرون مواليد بحجم طبيعي، بل على العكس فإنهم يرون عددا أكبر من وفيات الأطفال حديثي الولادة بسبب معاناة أمهاتهم الحوامل نتيجة سوء التغذية والخوف والنزوح المتكرر.
وأضاف أن "الأحرى بأولئك الأمهات أن يحضن أطفالهن بين أذرعهن وليس في أكياس الجثث".
وأشار أيضا إلى الافتقار لوسائل التخدير التي تحتاج إليها الحوامل ممن يخضعن لولادة قيصرية، وأن العاملين في المستشفى يواجهون زيادة في حالات الولادة المعقدة، وهو ما يعني الحاجة لمزيد من الرعاية الصحية، منددا برفض السلطات الإسرائيلية السماح بمرور شحنات مساعدة تابعة للأمم المتحدة.
وأكد ألن الحاجة لزيادة القدرات من خلال المزيد من المستشفيات الميدانية، والعمل على المساعدة في الحصول على مزيد من القدرات على الأرض عبر زيادة التعزيزات على مستوى الأفراد العاملين في القطاع الصحي.
وجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والوصول الآمن دون عوائق ودون قيود لتقديم الدعم الإنساني المطلوب على نطاق واسع.-(وكالات)
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