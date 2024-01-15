"طوفان الأقصى" محطة فارقة بين فلسطينيي 48 والاحتلال

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شكلت معركة "طوفان الأقصى" محطة فاصلة بالعلاقات ما بين فلسطينيي 48 والمؤسسة الصهيونية، حيث يواجه المجتمع الفلسطيني بالداخل تحديات الحرب على غزة والسياسات العنصرية ضدهم، التي تمثلت بسلب الحريات والحقوق، والترهيب والتخويف وتكميم الأفواه، وإسكات الأصوات المناهضة والمعارضة للحرب، وذلك ضمن حالة الطوارئ المعمول بها.ومع استمرار العدوان، عكست هذه السياسات الصهيونية التي تأخذ منحى عدائيا تصاعديا ضد فلسطينيي 48، البالغ تعدادهم نحو 1.7 مليون نسمة، الأزمات السياسية والأمنية التي يعيشها الاحتلال، وهشاشة المواطنة والجنسية الممنوحة لفلسطينيي 48، والتي باتت رهينة وتخضع لدوافع المؤسسة الصهيونية والاحتياجات الأمنية والإجماع الصهيوني وشروطه.وحمل الإجماع الصهيوني على تعريف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعدوان على أنه "حرب وجودية وحرب على البيت"، الكثير من المتغيرات والتحولات الداخلية الصهيونية، ومن ضمنها كل ما يتعلق بالعلاقة مع فلسطينيي 48 من منظور أمني وعسكري، والتعامل معهم كأعداء، بمؤشر عودة غير معلنة إلى الحكم العسكري.لا رأي في العدوانناقشت ورقة موقف صادرة عن "مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية" في حيفا، أدوات تكميم الأفواه والإخراس والترهيب، التي وظفتها المؤسسة الصهيونية تجاه فلسطينيي 48، في ظل الحرب، بهدف منعهم من التعبير عن مواقف معارِضة للحرب ورافضة للقتل والدمار ومسانِدة للفلسطينيين في قطاع غزة.وبحسب رصد "مدى الكرمل"، فإن السلطات الأمنية الصهيونية ومنذ اليوم الأول للحرب، شرعت بإخراس الأصوات الفلسطينية بالداخل المعارضة للحرب، إذ باتت تعتبر كل مقولة أو تصريح أو تغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن موقف مبدئي مُعارِض للحرب، أو ضدّ قتل المدنيين، أو تتعاطف مع سكان غزة، أنها موقف داعم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".ترجمت هذه السياسة الصهيونية بالملاحقة والقمع واعتقال المئات من فلسطينيي 48، وتقديم العشرات منهم إلى المحاكمة بتهمة "دعم الإرهاب" أو "تأييد حماس"، ووفقا للمركز الحقوقي "عدالة"، فإن معظم التحقيقات والشبهات تمحورت حول المخالَفة لقانون العقوبات، والمخالَفة لقانون "مكافحة الإرهاب".وتوسع قمع التعبير عن مواقف سياسية معاِرضة للحرب. وأصبح تسهيل حالة القمع السياسي والاعتقالات، سياسة منهجية من قبل الشرطة الصهيونية والنيابة العامة.صراع المواطنةوفي قراءة أولية لمكانة المجتمع الفلسطيني في الكيان المحتل إثر الحرب على غزة، يقول عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مطانس شحادة إن "إسرائيل تتعامل مع المواطنين العرب ضمن المقاربات الأمنية، وعلى هذا الأساس وضعت السياسات الصهيونية ضد فلسطينيي 48، الذين أدرجتهم ضمن الجبهات المفتوحة والمرشحة للاشتعال".وأوضح شحادة أن المنظومة الصهيونية العامة للتعامل مع المجتمع الفلسطيني بالداخل، هي جزء من المنظومة الأمنية الكبرى للتعامل مع الشعب الفلسطيني، خصوصا أن العقيدة الأمنية التي كانت سائدة لعقود ووضعت فلسطينيي 48 ضمن أي حرب مستقبلية، انهارت بعد ما جرى في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وأشار شحادة إلى أن "الحرب على غزة أوضحت أن السكان الفلسطينيين في أراضي 48 خارج معادلة المواطنة، وهي القضية التي ستطرح من جديد وبقوة في الاحتلال بعد الحرب، علما أن الديمقراطية المزعومة والمواطنة عطلت خلال الحرب".ويعتقد أن القبيلة اليهودية لا تريد المجتمع الفلسطيني بالداخل كجزء من المواطنة والدولة اليهودية، ويرفضون حتى إشراكهم ضمن أي احتجاجات ضد السياسات الحكومية، وهو ما يعكس ملامح الصراع وطبيعة النظام المتشكل، والسعي لإخراج العرب من سياق أي محاولة للتأثير، أو الاندماج في أي منظومة إسرائيلية تحدد ملامحها القبيلة اليهودية."هوية جماعية عسكرية"تتفق الدكتورة المتخصصة في العلوم الاجتماعية هبة يزبك مع طرح شحادة، حيث استعرضت تحول العلاقات ما بين فلسطينيي 48 والاحتلال، منذ بدء "طوفان الأقصى"، والتي تجلت بالتعامل معهم بموجب أنظمة الطوارئ في ظل استمرار الحرب على غزة، في مؤشر لحرب تستهدف الكل الفلسطيني.تقول يزبك "تجلت العلاقات بمنحى عدائي تصاعدي من قبل المؤسسة الصهيونية ضد فلسطينيي 48 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، عبر الترهيب والتخويف والملاحقة والإخراس وتكميم الأفواه والقمع، وفرض الرقابة عليهم في مختلف مناحي الحياة".وأوضحت أن العلاقة والتعامل الصهيوني المؤسساتي يشهد حالة جديدة لم يعهدها الداخل الفلسطيني بالسابق، وتحمل في طياتها سمات من الحكم والهيمنة العسكرية، إضافة إلى مسألة جديدة وهي العسكرة المجتمعية الصهيونية، بحيث أن التعامل مع فلسطينيي 48 في كافة مناحي الحياة اليومية بات من منظور عسكري.وأشارت إلى أن الاحتلال يشهد منذ الانتفاضة الثانية عسكرة مجتمعية، وتضيف "تسارعت حالة العسكرة بشكل لافت عقب أحداث السابع من تشرين الأول (اكتوبر)، ويتم تكريسها وتوسيعها خلال سير وتطورات الحرب نحو بناء مجتمع صهيوني يحمل هوية جماعية عسكرية مركزها الجيش، وهذا ما يترسخ في العقلية الاحتلالية".-(وكالات)