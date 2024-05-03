"طوفان جامعات".. المجتمع المدني العالمي يشيد بحراك الطلاب لأجل فلسطين

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عواصم- تشهد الجامعات في دول عدة حول العالم هبة طلابية عارمة، لنصرة القضية الفلسطينية ودعما لقطاع غزة في وجه العدوان الصهيوني الأخير.وانطلقت هذه الهبة من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأميركية، وسرعان ما انتقلت شعلتها إلى مئات الجامعات في مختلف أنحاء العالم، ووصلت إلى اليابان وإسبانيا وإنجلترا وغيرها من الدول، لتشكل موجة من التضامن الطلابي غير المسبوقة.ونظم الطلاب في مختلف الجامعات فعاليات ومظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضهم الاحتلال وسياساته الوحشية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالعدوان على غزة، مرددين شعارات تدعو إلى الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.ولاقت هذه الحركة الطلابية تفاعلًا واسعًا من قبل مختلف فئات المجتمع المدني في العالم، وأشاد العديد من الشخصيات السياسية والمثقفين في منصات التواصل الاجتماعي بموقف الطلاب الداعم للقضية الفلسطينية، وعبروا عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني.نصرة فلسطينوعبر وسم (هاشتاغ) #طوفان_جامعات_العالم و#طوفان_الجامعات، وجه كثيرون التحية للطلاب لحرصهم على مناصرة فلسطين رغم ما يواجهونه، واحتمالية تضرر مسيرتهم التعليمية والمهنية.وأكد الأستاذ الفلسطيني في جامعة كولومبيا رشيد الخالدي، وخلال وقفة له مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أن هذا الحراك سيخلد في التاريخ شاهدًا على من شاركوا فيه أنهم وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ، كما حدث مع الحراك الطلابي الذي عارض حرب فيتنام.ونشر عضو مجلس الشورى العماني محمد سليمان المخرومي تدوينة على موقع إكس أرفقها بوسم #طوفان_الجامعات، قائلا "ما ضحكتم به على الأمة من خلال أفلام هوليوود ومن خلال كذبكم الذي دفعتم له المليارات لكي تعلموا أجيال المستقبل، فضحتكم به غزة في ليلة وضحاها".وواجهت هذه الحملة الطلابية في بعض الدول، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، حملات قمع من قبل سلطات الجامعات والشرطة؛ حيث تم اعتقال مئات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، كما واجه بعضهم تهديدات بالفصل من الجامعة.وسخر ناشطون من محاولة الاحتلال ربط المظاهرات الطلابية في العالم بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو محاولة تشويهها عبر ادعاءات معاداة السامية والاعتداء على اليهود.وعلى الرغم من التضييق والملاحقة، إلا أن الهبة الطلابية في جامعات مختلفة حول العالم نجحت في إيصال رسالة قوية للعالم مفادها بأن القضية الفلسطينية ما تزال حية في قلوب الشباب، وأنهم لن يترددوا في التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة.وركزت صحف ومواقع إخبارية عالمية على تهديد الاحتلال المتكرر باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وتداعيات الحراك الطلابي الأميركي الداعم لفلسطين وتأثيراتها المنتظرة على الحزب الديمقراطي.وفي مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بعنوان "جامعة كولومبيا تعلم طلابها الدروس الخاطئة"، قالت الكاتبة كارين عطية، إن استخدام القوة لفض الاحتجاجات السلمية يحول الجامعة إلى مدرسة للقمع.وأشارت إلى أنها مرت عبر بوابة الجامعة، وكان الطلاب منظمين جيدا وأقاموا عددا من الخدمات لأنفسهم، مؤكدة أنها شاهدت بيئة غنية بالتعلم ولم تر أي اضطراب.وخلصت إلى أن "الواقع يثبت استغلال البعض للاحتجاجات لحرف الانتباه بعيدا عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة".في سياق متصل، لفتت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية تسلط الضوء على الكيفية التي تقسم بها الحرب في غزة الديمقراطيين في عام انتخابي حاسم لدرجة أن السيناتور التقدمي بيرني ساندرز قال إنها قد تكون "فيتنام بايدن".وتطرقت الصحيفة إلى أن العديد من الديمقراطيين والأكاديميين أعربوا عن قلقهم إزاء النهج الصارم الذي اتبعته الشرطة، رغم أن معظم الاحتجاجات في الحرم الجامعي كانت سلمية.-(وكالات)