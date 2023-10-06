طولكرم وحوارة محل استهداف الاحتلال مجددا ومواجهات تخلف 3 شهداء وعشرات الإصابات

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الأراضي الفلسطينية - استشهد شابان، بعد عودة قوات الاحتلال لاقتحام مخيم طولكرم، ليخوض شباب المخيم مواجهتين منفصلتين معه أسفرتا كذلك عن إصابة 5 جنود إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة.وفي حوارة نابلس، اندلعت مواجهات ظهر أمس بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين خلال تشييع شاب استشهد أمس برصاص مستوطنين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.وفي القدس المحتلة، عززت شرطة الاحتلال قواتها في المسجد الأقصى، تزامنا مع نهاية ما يسمى بعيد العرش اليهودي.وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 51 فلسطينيا، بينهم اثنان أصيبا بالرصاص الحي، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في حوارة، وهي البلدة الفلسطينية المشتعلة، جنوب نابلس.كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز لقمع الشبان المتظاهرين، وعمل الهلال الأحمر على إرسال مزيد من مركبات الإسعاف، مع استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال في حوارة.وأعلن مدير الهلال الأحمر في نابلس حالة الطوارئ وتجهيز سيارات الإسعاف للاستجابة لمواجهات حوارة، بينما أغلق الاحتلال كل مداخل البلدة وعرقل نقل المصابين.وقالت مصادر فلسطينية، إن قناصة من قوات الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل في حوارة.وكانت قوات الاحتلال قد قمعت موكب تشييع الشهيد الشاب لبيب ضميدي الذي أعدم ليلة أول من أمس برصاص المستوطنين، فور وصول الجنازة إلى شارع حوارة الرئيسي، بعدما وسعت من رقعة انتشارها على طول الشارع، وأغلقت حاجز "زعترة" العسكري، ومنعت الفلسطينيين من فتح محالهم التجارية.وتشهد حوارة، منذ بداية السنة، عمليات مقاومة نفذها فلسطينيون ضد سيارات تقل إسرائيليين وعمليات انتقامية عنيفة شنها المستوطنون المقيمون في محيطها ضد سكان البلدة.وينصب الجيش الإسرائيلي نقاط مراقبة على طول الطريق التي تمر بوسط حوارة ويسلكها بالعادة مستوطنون على مدار الساعة.وفي هذا السياق، قالت صحيفة" تايمز أوف إسرائيل"، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمر كبار المسؤولين العسكريين، أول من أمس، بتكثيف جهود مكافحة المقاومة في الضفة الغربية، خصوصا في بلدة حوارة الفلسطينية.وطلب نتنياهو من قادة الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إجراءات إضافية لتعزيز الأمن للسكان الإسرائيليين في الضفة الغربية.ومن جهة أخرى، انتقد رئيس المجلس الإقليمي يوسي داغان، حكومة نتنياهو، معربا عن أسفه لأن حكومة اليمين فشلت مرة تلو أخرى في توفير الأمن للإسرائيليين.ومن جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن إسرائيل "تجاوزت كل الخطوط الحمراء بإصرارها على سياسة القتل واقتحام المدن الفلسطينية".وحمّل الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريحات، إسرائيل والإدارة الأميركية، المسؤولية عن "الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستعمرون في الأرض الفلسطينية كافة".وقال أبو ردينة "إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة على شعبنا، وعلى مرأى من العالم"، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية "ستتخذ إجراءات وخطوات في المحافل العربية والدولية، وعلى المستويات كافة، لمواجهة عدوان الاحتلال المستمر".وبحسب إحصائيات حقوقية، فإن "هجمات المستوطنين في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الحالي بلغ عددها 1148، بما يتساوى تقريبًا مع الهجمات التي حدثت طوال العام الماضي وعددها 1197".وتأتي هذه التطورات بينما عززت شرطة الاحتلال قواتها ودفعت المئات من عناصرها إلى منطقة المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة ومحيطها، حيث يتزامن احتفال اليهود بما يسمى عيد بهجة التوراة في نهاية عيد العرش اليهودي، مع صلاة يوم جمعة أمس في المسجد الأقصى.كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إحكام إغلاقه العسكري للضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة ابتداء من منتصف الليلة الماضية وحتى فجر غد.وتواصل مجموعات من المستوطنين والمتزمتين اليهود التجول في أزقة البلدة القديمة والقيام بأداء صلوات وطقوس دينية عند أبواب المسجد.وفي ردها على هذه التطورات، كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دعت الفلسطينيين إلى النفير والرباط أمس داخل المسجد الأقصى دفاعا عنه.وقالت حماس، إن المقاومة الفلسطينية ثبتت قواعد اشتباك جديدة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة لمنعه من دخول المخيمات.ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن واشنطن تدين جميع أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وفق تعبيره.وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو الأطراف إلى تهدئة التوترات وممارسة ضبط النفس، مشيرا إلى أن واشنطن تجري محادثات مستمرة مع شركائها الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية.وأشار إلى أنه يجب السعي لتحقيق المساءلة والعدالة بالقدر نفسه من الصرامة في جميع حالات التطرف العنيف أيا كان مرتكبوها.وفي سياق ردود الفعل، أدانت السعودية والإمارات وقطر، أمس، الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى بمناسبة عيد العرش اليهودي، تحت حماية الشرطة، وذلك في بيانات منفصلة.وتتم الاقتحامات بمرافقة الشرطة الإسرائيلية، وتشمل جولات في باحات المسجد وتتخللها محاولات لأداء طقوس تلمودية.-(وكالات)