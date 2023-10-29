الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عائلات أسرى الاحتلال بغزة تطالب بصفقة تشمل "الكل مقابل الكل"

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عائلات أسرى الاحتلال بغزة تطالب بصفقة تشمل "الكل مقابل الكل"
دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى المسارعة لإبرام صفقة تبادل تشمل الإفراج عن أبنائها مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.
وجاء في لقاء جمع العائلات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أنه يتوجب دفع الثمن والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.اضافة اعلان
وقالت المتحدثة باسم عائلات الأسرى "ميراف غونين" التي أسرت المقاومة إن اللقاء كان حاداً جداً وطلبت العائلات خلاله من نتنياهو أن يأخذ في الحسبان مصير أبنائها حال إقرار الخطط العسكرية والضربات الجوية العنيفة والهجوم البري المحتمل.
وأضافت "كان اللقاء حاداً جداً وطلبنا خلاله طلباً صريحاً بأن يتم أخذ مصير المختطفين في الحسبان خلال إقرار الخطط العملياتية، المسئولية تقع على عاتق الحكومة الاسرائيلية وطالبنا نتنياهو بعدم المبادرة لأي عملية تعرض حياة أعزائنا للخطر".
وتحدث "ميراف" عن ضغط العائلات لقبول مبدأ الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع قائلة، "بالنسبة لنا كعائلات فصفقة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في غزة ومقابلها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقبولة من جانبنا، وسيكون لها تأييد وطني واسع، استمع لنا رئيس الحكومة وفهم ما نصبوا إليه".
أما "يغال سروسي" والد الأسير "الموغ" فقال: "لدنيا عدو مجرم وصفقة الكل مقابل الكل مقبولة ونأمل أن يتم تحقيقها قريباً".
بدورها، قالت "يعيل دافيد" شقيقة الأسير " أفيتار" إن العائلات طالبت الحكومة بأخذ مصير الأسرى في الحسبان حال السير قدماً نحو العملية البرية، كما أوضحت العائلات لنتنياهو أنها مستعدة لصفقة للإفراج عن كل الأسرى مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن نتنياهو استمع وأبدى تقبلاً للفكرة.
وقالت: "خرجت من اللقاء وكلي أمل بأن يتم استعادة الأسرى قريباً".
أما نتنياهو فتعهد للعائلات بعمل كل ما بوسعه لاستعادتهم، مشدداً على أن ذلك من أحد الأهداف المركزية للحرب.
وقال نتنياهو: "سنستنفد جميع الفرص والخيارات لاستعادتهم، وهناك أهمية لزيادة الضغط على حماس؛ فالضغط الأكبر سيزيد من فرص تحقيق انفراجة في هذا الملف"، على حد زعمه.
موفاز : الثمن الذي تطلبه حماس قابل للتحقيق
بدوره، قال وزير الجيش قائد الأركان ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الأسبق "شاؤول موفاز" إن الثمن الذي تطلبه حركة حماس لقاء الإفراج عن الأسرى قابل للتحقيق.
وأضاف "موفاز" في حديث للقناة "12" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إنه يدعم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة تبادل.
ولفت موفاز إلى أن عدد الأسرى غير مسبوق في تاريخ الكيان، ومن المهم جداً استعادتهم بأي ثمن.
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