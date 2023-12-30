عائلات أسرى الاحتلال بغزة.. حراك متصاعد للتأثير في قرار وقف العدوان

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في اليوم التالي لإعلان كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تنفيذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول(اكتوبر)، والذي أسفر عن أسر أكثر من 200 صهيوني، بدأت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة فعالياتها الضاغطة لتحريرهم.صفقة تبادل الآنوبعد مرور 4 أسابيع على بداية العدوان، ومع ازدياد المتضامنين والمشاركين في المظاهرات، نظم المنتدى مظاهرتين في 4 و11 تشرين الثاني (نوفمبر) شارك فيهما عشرات الآلاف مطالبين الحكومة الصهيونية بصفقة تبادل أسرى تضمن عودة أبنائهم أحياء، واستقطبت المظاهرات عددا من المشاهير والفنانين والسياسيين، وعلى رأسهم رئيس الدولة السابق رؤوفين ريفلين.كما اجتمع وفد من منتدى العائلات مع مجلس الحرب الوزاري "الكابينت" أكثر من مرة لمناقشة إمكانية إجراء صفقة تبادل، وذلك بعد انتشار تسريبات صوتية لنتنياهو من جلسة سابقة قال فيها إن القضاء على حركة حماس أهم من تحرير المحتجزين.وعزا الباحث في الشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين أسباب ازدياد الأعداد المشاركة في الاحتجاجات من العشرات في بداية الحرب إلى عشرات الآلاف بعد أسابيع، إلى انخفاض معدل الجو الانتقامي الذي كان يعيشه المجتمع الصهيوني في بداية أيام الحرب.وتابع جبارين أنه بعد فترة من بداية الحرب بدأت أصوات من داخل المعارضة تعلو، تتحدث عن أهمية المشاركة في هذه الاحتجاجات، خصوصا وأنهم لمسوا استغلال نتنياهو لهذه الحرب ومحاولته إطالتها لحماية نفسه.حرب نفسيةوتصاعدت وتيرة المظاهرات وحدتها، مع كل مرة تنشر فيها المقاومة صورا ومشاهد للأسرى الصهاينة وهم يطالبون بعودتهم لبيوتهم وبإجراء صفقة تبادل على الفور، ومع تحريرها أسرى "أجانب" بدون مقابل، إذ رأى أهالي الأسرى أنّ ثمة حلا سياسيا يضمن سلامة أبنائهم، غير الحل الرسمي الصهيوني الذي يهدف لإعادة الأسرى بقوة الحرب، والذي فشل حتى الآن في تحرير المحتجزين وهم على قيد الحياة.وتحدث تقرير نُشر على هيئة البث الصهيونية عن الحرب النفسية القاسية التي تمارسها حماس بنشرها تلك المشاهد، وإلى ازدياد حجم الضغط الذي تمارسه على عائلات الأسرى والحكومة في الكيان المحتل، وهو ما يتسبب باتساع رقعة المظاهرات وزيادة أعداد المشاركين فيها.وكانت كتائب القسّام قد أعلنت في الثامن من كانون الأول(ديسمبر) مقتل أحد المحجزين، وذلك خلال اشتباكات مع قوات خاصة للاحتلال حاولت تحريره بعد تنكرها بسيارة إسعاف، بالإضافة إلى مقتل عشرات الأسرى خلال القصف الصهيوني.كما أعلن جيش الاحتلال في 14 من الشهر نفسه، مقتل 3 أسرى برصاص قواته حاولوا الهرب من سجون المقاومة إليه.ودفع ذلك بالمحلل السياسي الإسرائيلي يوسي ملمان، إلى القول إن "الأسرى الإسرائيليين سيعودون جثثا إن لم تقم حكومتنا بالمبادرة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، في حين أشار المتحدثون باسم جيش الاحتلال في خطاباتهم أكثر من مرة، إلى أن حماس تمارس حربا نفسية قاسية وصعبة عند بثّها لمشاهد المحتجزين.وشكّلت الفيديوهات التي نشرتها كتائب القسام صدمة لأهالي الأسرى وللمجتمع في كيان الاحتلال، فمثلا، وعلى إثر مقتل الثلاثة برصاص جيش الاحتلال، خرج الآلاف للتظاهر في ساعات متأخرة من اليوم نفسه، أمام مقر وزارة الأمن لإيقاف الحرب.كما صعّدت عائلات الأسرى احتجاجاتها من خلال حضور جلسات الكنيست وترديد هتاف "صفقة الآن"، كان آخرها ليل 25 كانون الأول(ديسمبر)، وبالتزامن مع خطاب نتنياهو الذي أكد على استمرار القتال.مدى التأثيرويبقى السؤال المطروح عن مدى تأثير العائلات على قرار وقف الحرب؛ فقد ساهم هذا الضغط الداخلي المستمر إلى نزول الحكومة الصهيونية عند مطالب الفصائل في غزة خلال تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، والقبول بهدنة إنسانية مؤقتة لإجراء صفقة تبادل أسرى جزئية.وأثارت هذه الصفقة حفيظة جماهير اليمين الذين وقفوا منذ بداية الحرب ضد وقفها، ويؤيدون على الدوام استمرارها للقضاء على حماس، بغض النظر عن صعوبة القتال والأثمان المدفوعة، وسبّب هذا الاختلاف أجواء متوترة ومشحونة واعتداءات في عدة مدن، اصطدم بها أنصار اليمين مع متظاهرين مطالبين بوقف الحرب وإجراء صفقة تبادل.وأكثر من ذلك، سادت أجواء مشحونة ومشاجرات كلامية داخل "الكنيست" الإسرائيلي في 20 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، خلال جلسة ناقش فيها أعضاء الكنيست مقترح قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، حضرها وفد من عائلات الأسرى، حيث عارضوا مقترح القرار واحتجوا ضده.وفي سياق مدى تأثير الاحتجاجات على القرار، قالت شيرين يونس، الباحثة بالشأن الصهيوني إن "الاحتجاجات داخل إسرائيل لها أثر محدود، بسبب توليفة الحكومة اليمينية، وحالة الانقسام التي كانت قبل الحرب، وفي حين يتم مهاجمة العائلات من جمهور اليمين؛ يحاول نتنياهو إعلاء صوت عائلات الجنود القتلى التي تدعم استمرار القتال، في محاولة لنزع الشرعية من عائلات المختطفين".من جهته، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، وديع عواودة "هناك تأثير واضح لعائلات المحتجزين وخصوصا بعد تبيّن أن التوغل البري لن يعيدهم أحياء"، كما أشار إلى أن "ضغط العائلات سيكون أكثر فاعلية وتأثيرا، وأن الرأي العام يؤثر على موقف الحكومات وحتى قرارها بوقف الحرب".وأردف عواودة، أنّ الحكومة الصهيونية تشعر بالحرج أمام عائلات المحتجزين والعالم، فبعد كل هذا الدعم الأميركي والأوروبي، لم تستطع تحرير أسراها بالقوة.رأي الشارعوفي سياق مدى قبول الشارع في الكيان الصهيوني لصفقة تبادل للأسرى، أظهر استطلاع أجراه مركز "دايركت فولس" والقناة "14 الصهيونية"، أن 52 % منهم أيّدوا صفقة التبادل التي كانت في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، وأن 76 % من داعمي أحزاب المعارضة دعموا الصفقة، في حين أيد 30 % من داعمي الحكومة اليمينية الحالية إجراء الصفقة.ويواصل "منتدى عائلات المختطفين والمفقودين" وقوفه أمام نتنياهو الذي يريد إطالة أمد الحرب لأطول وقت ممكن لعلّه يستطيع إنقاذ رقبته من المحاكمة، وأمام جمهور اليمين وقادته الذين يقودون حرب إبادة على غزة.مع ذلك، يبدو أن الاحتلال ليس أمامه لتحرير أسراه إلا الرضوخ لمطالب المقاومة بالذهاب إلى صفقة شاملة تبيّض السجون من الأسرى الفلسطينيين، مع وقفٍ كامل لإطلاق النار.ورجّح عواودة أنه لن يكون هناك حل إلا باتجاه صفقة شاملة، حتى لو تمكن الاحتلال من اغتيال قادة في حماس، فهي في حالة صعبة ووضعها مربك، فما تحملته حماس لم تتحمله دول، وسيشعر الصهاينة بشعور مشابه لما أصابهم عند انتهاء حرب لبنان الثانية، إنه "إحساس بالمرارة".-(وكالات)