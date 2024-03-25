الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطلب مساعدة بايدن

عائلات الأسرى الإسرائيليين-(وكالات)
عائلات الأسرى الإسرائيليين-(وكالات)
قال ممثلو عائلات الأسرى إنهم طلبوا من الرئيس الأميركي جو بايدن توجيه نتنياهو نحو مسار العمل الصحيح بشأن الإفراج عن الرهائن.-(وكالات)اضافة اعلان
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