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قالت وسائل إعلام، السبت، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا مركزيا في تل أبيب، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت 4 أشخاص.-(وكالات)