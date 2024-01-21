عائلات الأسرى في غزة تعتصم أمام مقر إقامة نتنياهو

اضافة اعلان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة ستبدأ الليلة اعتصاما مفتوحا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.-(وكالات)