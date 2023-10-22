عار لنتنياهو.. كيف ينظر الإسرائيليون للحرب؟

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القدس المحتلة – مع دخول الحرب على قطاع غزة أسبوعها الثالث، يحتدم صراع آخر داخل دولة الاحتلال بشأن المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تتعالى الأصوات المطالبة برحيله، في ظل تراجع شعبيته وتحميله مسؤولية الإخفاق في منع الهجوم المفاجئ للمقاومة يوم السابع من الشهر الحالي.ويرى محللون أن نتنياهو أتبع نهج المراوغة خلال مسيرته السياسية والامتناع عن أي تسوية مع الفلسطينيين.وتجمع تقديرات محللين في دولة الاحتلال على أن معركة "طوفان الأقصى" أعادت الصراع بين الاحتلال والفلسطينيين إلى المربع الأول، أي إلى ما قبل نكبة عام 1948، في حين اعتبرت التحليلات أن المعركة "حرب استقلال ثانية" من وجهة نظر نظر الاحتلال.واستعرضت وسائل إعلام الاحتلال نهاية الأسبوع ديمومة الصراع مع الفلسطينيين، والعودة إلى خيار الحرب في ترقب معركة التوغل البري في قطاع غزة، ورجحت أن ما وصفتها بـ"صورة الاحتلال المستقبلية" ستتغير ولن تعود كما كانت قبل بدء الحرب، في مؤشر على أن نتائج الحرب ستغير ملامح الشرق الأوسط برمته.وناقشت التحليلات السياسية نهج نتنياهو خلال ولايته منذ العام 2009، وتعامله مع الملف الفلسطيني والذي وصف بـ"إبر التخدير" دون تقديم أي حلول جذرية لإنهاء الصراع أو حسمه، وهو النهج الذي حظي بحاضنة شعبية من جمهور اليمين المتطرف، الذي فضل ترحيل الصراع، لكنه ما لبث أن انفجر بوجه الاحتلال والعالم، وأعاد القضية الفلسطينية إلى أجندة الشرق الأوسط والعالم.وقال محللون لصحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يتحمل مسؤولية الإخفاق بالهجوم المفاجئ وتطالبه بالرحيل، وتستعرض نهجة للتملص والتهرب من المسؤولية عن الحرب.وفي قراءة للدعم الأميركي غير المسبوق للاحتلال في الحرب على غزة، يرى المختص في الشؤون الفلسطينية والشرق الأوسط تسفي برئيل أن احتضان الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتلال يضعه معها على مسار تصادمي مع الدول العربية في الشرق الأوسط، وخاصة دول الجوار التي تتخوف من امتداد الحرب إلى أراضيها.وأوضح برئيل، في تقدير موقف نشره في صحيفة "هآرتس"، أن الحرب على غزة تعيد القضية الفلسطينية إلى حضن الدول العربية التي تحاول الضغط إقليميا وعالميا من أجل منع عمليات الاجتياح البري لغزة، وهي العلميات التي قد تعيد الصراع إلى ما قبل 1948، مستشهدا بتصريحات ومواقف كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورفضهم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.وقدر المختص في الشؤون الفلسطينية والشرق الأوسط أن القاهرة ترى في الخطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين غطاء وذريعة للحرب و"خطرا على الأمن القومي المصري"، لما سيكون لها من تداعيات على المصريين والشعوب العربية كونها تعيد إلى الأذهان مشاهد النكبة الفلسطينية.وفي مقال آخر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" للمحلل السياسي نداف إيال، قال إن نتنياهو ما عاد بذات البريق وبسببه عاد مؤشر الحروب القبلية بين الاحتلال.ويقول إيال أن الحرب على غزة أظهرت مدى تعلق وارتباط الاحتلال العميق بالولايات المتحدة والدول الغربية العظمى، قائلا إن "العناق الذي قدمه نتنياهو للرئيس بايدن يعكس تشبث الاحتلال اللامتناهي بالولايات المتحدة الأميركية، التي استنفرت للدفاع عن وجود الاحتلال".وفي مقالة له في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال إيال "لقد مر أسبوعان على الكابوس المروع الذي قلب عالمنا رأسا على عقب، نتنياهو كما يقول من يراقبونه، في وضع أفضل مما كان عليه في الأسبوع الأول من الهجوم المفاجئ، حيث كان مصدوما، لكنه بسبب هذه الحرب لم يعد كما كان من حيث التألق والسيطرة، إذ لقب خلال ولايته الممتدة منذ عام 2009 بسيد الأمن".وأشار المحلل السياسي إلى وجود إجماع كامل في النظام السياسي للاحتلال على أن حكومة نتنياهو لا تعمل على المستوى المدني، وأن استجابة الوزارات الحكومية، في حالة وجودها، بطيئة، مضيفا في السياق ذاته، "في الاحتلال هناك مؤشرات أولية على عودة الحروب القبلية، وهناك علامات أخرى تتعلق بتزايد الغضب لدى الجمهور اليهودي من نتنياهو وحكومته، فضلا عن الشعور بعدم الأمن والأمان". وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو يحاول الهروب إلى الأمام، وتوظيف الحرب على غزة بغية التملص من وصمة العار القانونية، بسبب محاكمته بملفات فساد وخيانة الأمانة، لكن الصحفي الإسرائيلي المختص بالشؤون القضائية غادي فايس يقول إن "نتنياهو وجد ذاته قبالة وصمة عار وطنية وقومية قد تسهم في إنهاء مسيرته السياسية".وأوضح فايس، في مقال في صحيفة هآرتس بعنوان "العار الذي سينقش على جبين نتنياهو أسوأ بكثير من وصمة العار التي حاول الهروب منها بالمحاكمة"، أن مسؤولية أمن الاحتلال تقع على عاتق رئيس الوزراء، وهي المسؤولية التي يتملص منها نتنياهو، الذي فضل توجيه أصابع الاتهام إلى الصحافة، التي وصفها بـ"العدو".وأضاف الصحفي ذاته أن "حاجة نتنياهو المهووسة إلى الاستيلاء على كل إنجاز، ووصف نفسه بأنه الحاكم الوحيد، هي أقوى حجة في لائحة الاتهام العلنية التي ستقدم ضده لمسؤوليته عن الإخفاق والفوضى، التي أدت إلى حمام الدم في الجنوب والحرب على غزة، بعض الأشخاص المقربين منه يفهمون بالفعل: لقد انتهى عهد نتنياهو".وفي تقدير موقف للباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب عوفر شيلح بعنوان "في غزة سيتحدد مستقبل الشرق الأوسط"، يعتقد أن احتضان أميركا للاحتلال لا ينبع فقط من نتائج الهجوم المفاجئ لحماس على "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية بالجنوب، أو من الخوف من عجز الاحتلال عن الدفاع عن نفسها.وأوضح شيلح أن هذا الاحتضان الأميركي والحراك والتدخل الذي يقوده الرئيس بايدن، يشهد على تصور واسع النطاق للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، كانت أول علامة عليه الجهود المبذولة من البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين الاحتلال والسعودية قبل الحرب على غزة. وأشار شيلح إلى أن إسرائيل منذ سنوات طويلة في حالة شلل إستراتيجي بكل ما يتعلق بحضورها ونفوذها في الشرق الأوسط، وذلك بسبب عدم تسوية الصراع مع الفلسطينيين، ورفض قبول أي تسوية، وعدم قدرتها على حسمه، وعليه فإن نتائج الحرب على غزة ستغير صورة وملامح الشرق الأوسط.-(وكالات)