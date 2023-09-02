الأحد 03 أيلول 2023
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عامان على الانسحاب الأميركي والأوضاع تزاداد سوءا في أفغانستان

عامان على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان-(وكالات)
عامان على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان-(وكالات)
عواصم- انتقادات كثيرة وجهت للولايات المتحدة من داخلها والخارج عن الخروج غير المنظم والسريع من أفغانستان، ما خلف سيطرة كاملة لحركة طالبان على البلاد منذ 15 آب (أغسطس) 2021 تدهورت بعدها الاحوال إلى حد كبير.اضافة اعلان
وبعد عامين من حكم طالبان، لم يتغير شيء، بل ازداد الوضع سوءا، وأمام هذه التطورات، ذهب مركز ويلسون الأميركي في تحليل له إلى أن المشهد في أفغانستان قاتم ومتشائم، منذ السقوط المثير للعاصمة كابول، والإخلاء الأميركي الذي اعتبره "فوضوياً"من مطارها قبل عامين.
ورأى المركز أنه عند النظر في ما يتوجب على واشنطن فعله، فإن الولايات المتحدة تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع هناك اليوم.
ولفت إلى أنه بات ينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل مع شركائها لمواصلة الضغط على الدول الأخرى لعدم الاعتراف بحكومة طالبان من دون أن تتراجع عن سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان لا سيما التي تخص المرأة، وأن تقدم الدعم للمجتمع المدني الأفغاني.
وأضاف المركز أن على الإدارة الأميركية أن تعمل على استدامة توفير المساعدات الإنسانية الحيوية وضمان وصولها إلى محتاجيها عبر الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وشدد المركز على أن هناك حاجة ماسة إلى موافقة إدارة بايدن والكونغرس على إدخال إصلاحات وتوفير موارد لتحسين وتسريع إصدار التأشيرات الخاصة بالهجرة لمن عمل مع الولايات المتحدة من الأفغانيين.
ومنذ سيطرتها على البلاد فرضت طالبان قيودا تستهدف الفتيات والنساء الأفغانيات، بما في ذلك منعهن من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، والعمل بالوظائف المحلية وفي المنظمات غير الحكومية وقمع وسائل الإعلام ما أثار غضبا دوليا.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، الأسبوع الماضي، أن أكثر من 200 من رجال الجيش وقوات فرض القانون ومسؤولي الحكومة السابقين في البلاد قتلوا منذ أن سيطرت طالبان على السلطة، على الرغم من إصدار "عفو عام" عن الخصوم القدامى.
وقالت البعثة في تقرير جديد إنها سجلت ما لا يقل عن 218 عملية قتل خارج نطاق القانون على صلة بطالبان منذ تولت السلطة.
وكان المحلل الأميركي جيم كوك، قال في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية مؤخرا، إنه في سياق الدفاع عن إجراءات إدارة الرئيس بايدن، اعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، بأنه لم تكن هناك وسيلة سهلة لإنهاء أطول حرب خاضتها أميركا ولكن هذا لا يعني أنها لم تكن تستحق خوضها.
وأضاف كوك وهو أستاذ شئون الأمن القومي في كلية الحرب البحرية الأميركية، أن هذه مناسبة الانسحاب الاميركي الكئيبة توفر فرصة للتأمل بشأن الحرب وتداعيات الانسحاب. 
وتابع: "رغم المؤتمرات الدولية وتعهدات المانحين بمليارات الدولارات في صورة إغاثة إنسانية وأشكال أخرى من المساعدات، فإنه أمام مبادرات النوايا الحسنة هذه فرصة ضئيلة في تغيير الوضع الراهن بشكل كبير".
وعلاوة على ذلك، فإن أولئك الذين اعتقدوا على نحو متفائل في تحقق طالبان إصلاحا رأوا آمالهم تتحطم مرارا؛ بسبب سياساتها المتشددة وحكمها الوحشي.
والسؤال هو كيف يؤثر الوضع الراكد والمحزن في أفغانستان على مضي السياسة الخارجية الأميركية قدما إلى الأمام؟، ومثلما تخبط أسلافه طوال حرب استمرت عقدين بدون خطة واضحة في أفغانستان، يبدو الرئيس جو بايدن قانعا بمواصلة هذا النهج في حقبة ما بعد الانسحاب.
وبينما تحتفل كابول بالذكرى الثانية لحكم طالبان، شهدت البلاد تدهورا بكل المقاييس ومازال يعاني مواطنوها من التداعيات.
ويقول البنك الدولي في تقاريره، إن الاقتصاد الأفغاني انكمش بنسبة 35% بين عامي 2021 و2022 ويعيش أكثر من 9 أشخاص من كل 10 في فقر.
وبناء على ذلك، فإن هناك نحو 6 ملايين أفغاني على بعد خطوة واحدة من السقوط في المجاعة ويعتمدون على برنامج الأغذية العالمي للحصول على حصص غذائية.
ورغم المخاطر، فإن من غير المحتمل أن يعلن بايدن تغييرات كبيرة في النهج السياسي في أي وقت قريب، وبصفة خاصة في الوقت الذي تبدأ فيه بشكل جدي دورة الانتخابات الرئاسية حامية الوطيس.
وبدلا من ذلك، ستواصل الإدارة الأميركية التخبط في حقبة ما بعد الانسحاب الأميركي وإعادة توجيه تركيز سياستها الخارجية - واهتمام الشعب - نحو التحديات الجيوسياسية في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.-(وكالات)
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