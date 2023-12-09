السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عباس: أنا مع المفاوضات

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محمود عباس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس الجمعة، أن عقد مؤتمر دولي للسلام ضروري لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى حل سياسي دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وفي مقابلة صحفية بمكتبه في رام الله، قال الرئيس الفلسطيني: "أنا مع المفاوضات وأن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية، يجب أن يقود إلى حل بحماية دولية يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف".

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وأضاف محمود عباس: "الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام وصل إلى مرحلة خطيرة تتطلب عقد مؤتمر دولي وضمانات من القوى العالمية".وكالات 


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