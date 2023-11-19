الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عباس: الا يكفي ما سفك من دماء حتى تصحوا ضمائر العالم؟

كلمة السيد الرئيس بتاريخ 18-111-00_01_29.jpg-5e7be8c0-3d82-4dbf-9c86-390a233a9b59
محمود عباس

دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 42 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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وتوجه عباس في كلمة متلفزة، بثها تلفزيون فلسطين مساء أمس السبت، إلى الرئيس الاميركي بايدن، الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، للتدخل الفوري لوقف العدوان، وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس، والتي تنذر بانفجار وشيك.


وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة وسيبقى صامداً على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.

 

ووجه سؤالا قال فيه :"الا يكفي ما سفك من دماء الأطفال والنساء والشيوخ حتى تصحوا ضمائر العالم؟".  وفا 

 



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