عباس في عمان للقاء الملك ووزير الخارجية الأمريكي

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يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، لبحث الأوضاع في قطاع غزة.وفي لقاء منفصل سيلتقي عباس في عمّان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.ويزور بلينكن الأردن وإسرائيل في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول 2023، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين، وفق بيان للخارجية الأميركية. قناة المملكة