الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عباس: نرفض التهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية

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محمود عباس

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس فنلندا ساولي نينيستو.


وأطلع عباس ، الرئيس الفنلندي، على آخر التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وشدد عباس على ضرورة وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية بما فيها القدس.


وجدد ، التأكيد على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.


وأعرب، عن تقديره لموقف فنلندا الملتزم بحل الدولتين المستند للشرعية الدولية، ومقدرا عاليا المساعدات الانسانية المقدمة من خلال كل من الصليب الاحمر الفنلندي والهلال الاحمر الفلسطيني وكذلك المساعدات التنموية علاوة على ما تقدمه فنلندا للأونروا. وفا 

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