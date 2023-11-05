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الأحد 05 تشرين الثاني 2023
2:48 م
عباس: نطالب بلينكن بالعمل على وقف الحرب فورا
عباس: نطالب بلينكن بالعمل على وقف الحرب فورا
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالعمل على وقف الحرب فورا، وحذر من تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس.
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