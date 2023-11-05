عباس: نطالب بلينكن بالعمل على وقف الحرب فورا

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طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالعمل على وقف الحرب فورا، وحذر من تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس.