الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عباس يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة

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محمود عباس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الاسرائيلي الشامل على غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني اليوم بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الاسباني الذي تترأس بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، و ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي، الذي ستتسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير 2024.


وجدد عباس رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة، بما فيها القدس، مشددا على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.


وأكد أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وكالات 

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