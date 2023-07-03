عباس: يجب توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني

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جدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس مطالبته المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي وإدانة هذا العدوان الإرهابي على جنين ومخيمها.ودعا سيادته، في كلمته خلال ترؤسه اجتماع القيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، لبحث العدوان المتواصل على جنين ومخيمها، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة لاجتماع طارئ لمواجهة هذه المخاطر.واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.وقال الرئيس: وجهت الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا في جنين وبقية أرض دولة فلسطين.ووجه سيادته تحية إكبار واعتزاز لأبناء وبنات شعبنا الفلسطيني العظيم الذين يواجهون ببطولاتهم العدوان اليومي لجيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين، وللشهداء الذين يرتقون للعلياء، وللجرحى الأبطال والأسرى البواسل والمرابطين القابضين على جمر الصمود والثبات في وجه هذا الاحتلال الهمجي العدواني. وفا