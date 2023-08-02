الأربعاء 02 آب 2023
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عباس يستقبل الرئيس القبرصي في رام الله

عباس يستقبل الرئيس القبرصي في رام الله
عباس يستقبل الرئيس القبرصي في رام الله
  استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.
وعقد الرئيس عباس والرئيس القبرصي، جلسة مباحثات مهمة تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من ممارسات لتدمير ما تبقى من آمال لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.اضافة اعلان
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للدور السياسي المهم الذي تقوم به قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وقال: "نتطلع إلى إكمال هذا الدور الحيوي من خلال إسناد نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، للحفاظ على الفرصة الأخيرة لحل الدولتين المبني على القانون الدولي".
وأضاف الرئيس عباس أطلعنا الرئيس القبرصي على ما يجري في الأرض الفلسطينية على أيدي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية المتطرفة التي تمارس الاضطهاد والعنصرية وسرقة الأرض وانتهاك المقدسات على أيدي قواتها ومستوطنيها الإرهابيين، الذين يسارعون الخطى لتدمير الأسس التي قامت عليها العملية السياسية، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي، من أجل وقف تصرف إسرائيل كدولة عنصرية فوق القانون، لتحقيق الأمن والسلام للجميع في منطقتنا والعالم".
بدوره، أكد الرئيس كريستودوليدس، حرصه على تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، مشددا على موقف بلاده الدعم للسلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمتها. وأكد رئيس قبرص أهمية تعميق التعاون الثلاثي بين قبرص وفلسطين .--(بترا )
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