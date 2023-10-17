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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
9:31 م
عباس يعلن الحداد العام لثلاثة أيام حدادا على شهداء "المعمداني"
محمود عباس
أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني. - وفا
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