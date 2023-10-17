عباس يعلن الحداد العام لثلاثة أيام حدادا على شهداء "المعمداني"

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أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني. - وفا