عبد اللهيان: الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن مضيّ 6 أسابيع من المقاومة البطولية في غزة أثبت أن الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي.وأضاف عبد اللهيان أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل غزة ومستقبل فلسطين.وتابع: نحن في لبنان للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق.