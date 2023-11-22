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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
3:06 م
عبد اللهيان: الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - (أرشيفية)
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن مضيّ 6 أسابيع من المقاومة البطولية في غزة أثبت أن الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي.
وأضاف عبد اللهيان أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل غزة ومستقبل فلسطين.
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وتابع: نحن في لبنان للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق.
ايران
لبنان
غزة
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