الثلاثاء 11 تموز 2023
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عدد سكان العراق يتجاوز 43 مليون نسمة

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علم العراق
كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن أرقام تقديرية لعدد السكان العراقيين خلال العام الحالي، حيث أشارت إلى أنها تجاوزت 43 مليون نسمة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنها "تعمل على إجراء التعداد العام للسكان في العام المقبل 2024 بهدف خدمة التنمية من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع السكان في جميع المجالات، الأمر الذي سيخدم خطط التنمية، وقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء التعداد بعد توفير التخصيصات المالية".اضافة اعلان

وأضافت: "قدر عدد سكان العراق لهذا العام 2023 بـ43 مليون و324 ألف نسمة، بنسبة نمو بلغت 2.5٪".

ويذكر أن العراق أجرى آخر تعداد سكاني عام 1997 خلال عهد الرئيس الراحل صدام حسين، حيث بلغ عدد العراقيين آنذاك 19 مليون نسمة، وبحسب تقديرات، كانت هناك 3 ملايين نسمة في إقليم كردستان، الذي كان يتمتع بحكم ذاتي آنذاك.وكالات 


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