"عراب الاستيطان" في حكومة الاحتلال يتسلم مهام تسريع الاستيطان

نادية سعد الدين

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عمان- في تصعيد خطير لتسريع الحركة الاستيطانية؛ صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماع اقتصادي مع إسرائيل كان مقررا اليوم الاثنين.وبمصادقة الاحتلال على التعديل فقد منح المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية المتطرف صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة لموافقة وزير الدفاع وفقا للإجراءات المعمول بها.ووصفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الخطوة بالانقلاب الكبير في إجراءات التوسع الاستيطاني، حيث تلغي اعتبارات القيادة السياسية.وذكرت أن الهدف من تعديل القانون هو تسهيل وتسريع وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاق الائتلافي الذي أبرمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل نصف عام مع سموتريتش.من جهتها، قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن اختصار إجراءات التصديق على البناء الاستيطاني يعني البدء فعليا بتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وهو الأمر الذي سيعزز البناء الاستيطاني وسيضع استثمارات أكبر في المستوطنات.والتفويض الممنوح للمتطرف "سموتيرتش"، بدون الحاجة لمصادقة حكومته اليمينية، سيؤدي إلى "إغراق" الضفة الغربية بالمستوطنات وتهويد القدس المحتلة وتغيير معالمها، وسيبدد آمال الفلسطينيين بإقامة دولتهم المتصلة المنشودة.ومع صدور القرار الجديد؛ تكون حكومة الاحتلال اليمينية قد أخلت بنفسها من مسؤولية تسهيل البناء الاستيطاني في المرحلة المقبلة بعدما أناطت بتلك المهمة الرئيسة في مشروعها التهويدي الصهيوني إلى "عراب" الاستيطان"، وهو المسمى الذي يطلقه المتطرفون على "سموتيرتش" بوصفه مستوطنا منافحا بضراوة عن مخطط "ملء" الضفة الغربية بالمستوطنات.وطبقا لوسائل إعلام إسرائيلية؛ فإن القرار يقضي بدفع مخططات البناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما، فلن تكون بعد الان حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات، حيث اتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.وبحسب وسائل الاعلام نفسها؛ فإن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فيما يتمثل الهدف من التغيير هو تسريع المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في الكيان المحتل، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء.وبدوره، أوعز "سموتريتش" لمندوبي الوزارات الإسرائيلية، في وقت سابق، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات، معتبرا أن مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهاما أساسية" للحكومة.وفي الأثناء؛ من المتوقع أن يصادق ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" الإسرائيلي على إقامة 4560 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بالتزامن مع بدء زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربارة ليف، إلى فلسطين المحتلة.قرار السلطة الفلسطينية، مقاطعة اجتماع اقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي جاء بتغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ.ومنتقدا القرار، قال الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع الجانب الإسرائيلي".كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية منح الوزير العنصري "سموتريتش" صلاحية المصادقة الأولية على أي مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة".وحذرت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، من أن تفويض الوزير الإسرائيلي بتلك المهمة يمثل "تصعيدا خطيرا لاستكمال ضم الضفة الغربية، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة".الوزارة دعت إلى "تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ القرار، ووقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".كما دعت حركة "حماس"، عبر تصريح لها ، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية"، محذرة من "المزيد من التصعيد".دعوة "حماس" جاءت تعقيبا على اعتزام المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي نشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية، وفقا للقناة السابعة التابعة للمستوطنين.وأكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، "أن القرارات الصادرة من حكومة العدو الصهيوني بتوسيع الاستيطان وتسريعه في الضفة، تأتي تصعيدا لمسار يعمل عليه العدو منذ سنوات لضم الضفة المحتلة."وشددت الجبهة على أن "إعلان حكومة العدو، يتجاوز تماما كل القرارات الدولية ذات الصلة، يعد نتيجة مباشرة لاستمرار الدعم والتغطية الغربية والدولية للكيان الصهيوني وسياساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني."ودعت إلى "تصعيد كل أشكال المقاومة والنضال في وجه السياسات المتطرفة، مؤكدة أن مصير أرض فلسطين وشعبها لم ولن يكون خاضعا لقرارات العدو المحتل، ولكن من سيحدده ويرسم ملامحه شعب فلسطين بمقاومته ونضاله المستمر."وأكدت على "وحدة الشعب الفلسطيني في خندق المقاومة والنضال ضد المشروع الخطير، وتوسيع رقعة المواجهة مع العدو، والمقاومة بأدواتها وأساليبها جميعها"، داعية إلى "موقف فلسطيني موحد قادر على حشد الموقف العربي، وعزل الكيان الصهيوني وملاحقته دوليا."