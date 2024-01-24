عراقيل "نتنياهو" لإحباط ملف الأسرى بشروط "تعجيزية"

نادية سعد الدين

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يبدو أن رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، يُمارس الخداع والمراوغة بشروط "تعجيزية" يطلب فيها من حركة "حماس" أن تكتب شهادة وفاتها بنفسها، مما يُعرقل عشرات المبادرات لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة، إزاء عدم جدية الاحتلال للتوصل إلى اتفاق، واتساع الفجوة بين الطرفين، والرفض الفلسطيني للهدنة المؤقتة مقابل وقف كامل لإطلاق النار بقطاع غزة.ويريد الفلسطينيون وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد القطاع، الذي أدى لارتقاء زهاء 25 ألف شهيد فلسطيني و62 ألف جريح وآلاف المفقودين، إلى جانب انسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإطلاق مسار سياسي بالتزامن مع إطلاق الأسرى عند كلا الجانبين.وقد رفضت المقاومة الفلسطينية مقترحاً إسرائيلياً بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، مقابل إطلاق "حماس" سراح جميع الأسرى، كما رفض قادة الحركة مغادرة غزة، وطالبوا الاحتلال بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديهم".إلا أن "نتنياهو" يسعى لكسب المزيد من الوقت، رغم تصاعد مطالب الشارع الإسرائيلي لاستعادة أسراه من غزة، ولكنه يفرض شروطاً غير منطقية، تتمثل في خروج قادة "حماس"، لاسيما يحيى السنوار ومحمد الضيف، من القطاع، وهو أمر مرفوض من الحركة.وأكد المستشار الفلسطيني المشرف على ملف صفقة تبادل الأسرى في مصر، خالد رمضان، في تصريح لـ"الغد"، أن الجانب الفلسطيني يصر على آلية قوية واضحة تتمثل في عملية تبييض سجون الاحتلال، بما يشمل كافة الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال.وقال رمضان، في حديثه لـ"الغد" من القاهرة، إن إدارة سجون الاحتلال تستغل انشغال العالم بقطاع غزة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، أسوة بقمع الأسرى والتنكيل بهم وقهرهم، لاسيما أولئك الذي مر على اعتقالهم سنوات طويلة، مشدداً على أن الفرج سيلوح قريباً.ولفت إلى أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، ومقرها مصر وهو عضو فيها، تعمل جاهدة وبدأت حثيثا للضغط دولياً لإنجاح صفقة تبادل الأحرار من سجون الاحتلال.وأوضح "رمضان" بأن الاحتلال يعرقل المساعي والمبادرات الخاصة بإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة، مشيراً إلى أن الحديث كان سابقاً يدور حول الجنود والجثامين الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة، مقابل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما القائد الفلسطيني مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، بالإضافة إلى منفذي عملية "سجن جلبوع" (عام 2021).وأشار إلى أن "حماس" قدمت من خلال الوسطاء فيديوهات للأسرى الإسرائيليين أي جنود الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، فيما كان الوسيط بالأمم المتحدة أبلغ الجانب الإسرائيلي بكافة المطالب بالافراج عن الأسيرات والشيوخ والمرضى وصغار السن، وبعدها بأيام كان هناك حديث بالقاهرة عن عملية الإفراج، ولكنها باءت بالفشل بسبب الأحداث الحالية.وقد كان القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أكد أن الكيان الإسرائيلي يقترح هدنة مؤقتة ومن ثم العودة للقتال، بينما تقدم الحركة تصوراً يتضمن انتهاء العدوان على قطاع غزة.وقال حمدان، في تصريح له أمس، إن حركته قدمت "تصوراً يتضمن انتهاء العدوان على القطاع، ووجود ضمانات بعدم تكرار العدوان، ثم عملية التبادل"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن تخرج المقاومة من وطنها".وطبقاً لما نقلته صحيفة "هآرتس" عن مسؤول سياسي إسرائيلي، فإن "هناك فجوات كبيرة ولا يوجد تقدم في المحادثات حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وربما يستغرق الأمر وقتاً طويلا".وقد تركزت جهود الوساطة المكثفة، التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية، على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من الأسرى الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود، مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.وبحسب موقع "أكسيوس"، ينص الاقتراح الإسرائيلي على الإفراج عن جميع الأسرى في غزة على مراحل، تشمل في البداية النساء المدنيات، والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ومن ثم يُفرَج عن المجندات، ثم عن الرجال المدنيين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، ثم عن جنود الاحتلال، وأخيراً عن جثامين الأسرى، مقابل الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين.وبالنسبة للاحتلال؛ لا يعني هذا الاقتراح نهاية عدوانه على غزة، بل هدنة ثانية بعد تلك التي استمرت أسبوعاً وأتاحت إطلاق سراح حوالي مئة من الأسرى من كلا الجانبين، حيث لا تلحظ هذه الخطة نهاية للحرب على غزة أو حتى حلاً سياسياً طويل الأمد، بل إعادة انتشار لقوات الاحتلال خارج المدن الرئيسية بغزة وعودة تدريجية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، مرتكباً 22 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 195 شهيداً و354 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية.وطال القصف الجوي الكثيف مختلف أنحاء القطاع، لاستهداف الأبنية السكنية ومدارس ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، مما ادى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير الرئاسة الفلسطينية من "خطورة مطالبة سلطات الاحتلال لأهالي خانيونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح، خاصة وأن أكثرهم من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل"، معتبرة أنها "بمثابة جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها".كما حذرت المجتمع الدولي، من أن "نوايا سلطات الاحتلال أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها".وأشارت إلى أن "قيادة السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة".