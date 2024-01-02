عشائر غزية ترفض خطة الاحتلال لتقسيم غزة بحكمها

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فيما كشف إعلام عبري عن خطة لجيش الإحتلال تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، أعربت العشائر الغزية عن رفضها لمخطط الاحتلال، وردت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، على ما ورد في التقارير لكيان الاحتلال بشأن إمكانية تعزيز دورها العشائر للسيطرة على القطاع، بالرفض الكامل والمطلق لمخطط الاحتلال.فقد قال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، إن "مثل هذه التصريحات المرفوضة والمشبوهة والتي تسعى من خلالها دولة الاحتلال للتغطية على فشلها في غزة، إلى خلق البلبلة والفتنة في المجتمع الفلسطيني". وأكد أن العشائر والعائلات الفلسطينية تمثل الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية التي "مرغت أنف الاحتلال في رمال غزة".وطالب المصري "بقرار وطني يرتقي إلى مستوى التضحيات والإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة موحدة لتفويت الفرص على كل مخططات الاحتلال".كما دعا المسؤول العشائري كل الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، وضمان إيواء المواطنين لحين إعادة الإعمار وإجراء انتخابات عامة تعيد بناء المؤسسات الفلسطينية، وتضمن استمرار النضال الوطني الفلسطيني لحين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وفي وقت سابق من أمس قالت هيئة البث للاحتلال إن الجيش أعد خطة لتوزيع المعونات الإنسانية على سكان قطاع غزة تتولى بموجبها عائلات كبيرة تعرف محليا باسم "الحمائل" إدارة وتوزيع هذه المساعدات الإنسانية في القطاع.ووفقا للهيئة، فإنها ستعرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني (أمس) للمصادقة عليها. ووصفت الهيئة تلك الحمائل بأنها "معروفة لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) ولدى الأهالي في القطاع". وذكرت الهيئة أن القطاع سيقسم إلى محافظات ومحافظات فرعية تسيطر كل عشيرة أو عائلة كبيرة على إحداها.وأشار أيضا إلى أن العائلات الكبيرة ستدير الحياة المدنية في القطاع خلال الفترة الانتقالية التي ستلي الحرب لحين ترتيب إدارة دائمة للقطاع.وقبل أيام، طلب رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو من المسؤولين الأمنيين فحص ما إذا كانت هناك قوى محلية في قطاع غزة يمكن التعاون معها واستخدامها في إدارة شؤون القطاع بعد الحرب. -(وكالات)