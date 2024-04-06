عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

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القدس المحتلة- تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب وأكثر من 50 موقعا وبلدة أخرى ضد الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بإجراء انتخابات بشكل فوري.وشهدت الاحتجاجات مساء اليوم حسب القناة 14 الإسرائيلية عودة منظمي الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو للتظاهر للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول الماضي.وقالت القناة 14 العبرية، إنه في تل أبيب لوحدها قدرت المشاركة بأكثر من 100 ألف متظاهر إسرائيلي، فيما نظمت المظاهرة المركزية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في مفرق "عزرائيلي" وليس في شارع "كابلان" كما كان في احتجاجات سابقة.وجاء عن منظمي الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، أن "الدعوة لتحديد موعد متفق عليه لإجراءات انتخابات إلى جانب المطالبة بإعادة المختطفين الآن تعكس ما نعرفه جميعا". وأضافوا أن "إسرائيل تواجه عقبتين من أجل إعادة تأهيلها، تتمثلان في بقاء الحكومة والمصير الشخصي لمن يترأسها".كما نظمت مظاهرة أخرى لعائلات وأقارب الأسرى خارج مقر وزارة الأمن في تل أبيب، داعية عائلات الأسرى "كابينيت الحرب" بإيعاز رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس الموساد، ديفيد برنياع، بعدم العودة من محادثات القاهرة من دون صفقة.وفي قيسارية حيث منزل نتنياهو، تظاهر نحو ألفي شخص فيما اعتقل 3 متظاهرين، كما تظاهر الآلاف في مدينة حيفا وأغلقوا مفرق "حوريف".وشارك رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بمظاهرة في كفار سابا، مطالبا نتنياهو بالاعتذار عما يحدث لنا في العالم، "نحن نفقد أصدقاءنا في العالم وهذا هو أكبر فشل سياسي في تاريخنا". -(بترا)