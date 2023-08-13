الأحد 13 آب 2023
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عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على “الإصلاحات” القضائية مجدداً

متظاهرون
متظاهرون إسرائيليون
تظاهرَ عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، للأسبوع الثاني والثلاثين على التوالي في تل أبيب، ضد خطط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدينية اليمينية، والتي من شأنها، بحسب أحزاب المعارضة، “إضعاف القضاء”.اضافة اعلان
وتعالت هتافات “الديمقراطية أو التمرد” في مدينة تل أبيب الساحلية، إلى جانب أصوات الأبواق وقرع الطبول.
وقدّرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد المتظاهرين بـ 103 آلاف في مدينة تل أبيب وحدها، في حين قدّر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو 120 ألفاً.
ووفقاً لتقارير إعلامية، تم التخطيط لما مجموعه 150 احتجاجاً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بعض الاحتجاجات أمام منازل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
وأفادت تقارير بأن الآلاف تظاهروا أيضاً في مدينة حيفا.
ومن جانبه، يشعر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بآثار “إصلاحات” الحكومة الإسرائيلية التي تهدف إلى إضعاف سلطات القضاء.
وتعهّدَ أكثر من 10 آلاف من جنود الاحتياط بالانسحاب من الخدمة في حالة استمرار الحكومة في إصلاحاتها.-( د ب أ )
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