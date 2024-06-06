عشرات الشهداء باستهداف الاحتلال مدرسة لـ"الأونروا" بغزة.. و3 شهداء باقتحامه لجنين

اضافة اعلان

غزة - ارتكب جيش الاحتلال فجر أمس مجزرة في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوجد فيها مئات النازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إذ أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح، كما، استشهد 3 شبان من مدينة جنين وأصيب عدد من الفلسطينيين بجراح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين.وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني 40 شهيدا وعشرات الإصابات من مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية التي تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.ولفت إلى أن طائرة حربية صهيونية استهدفت الطوابق العلوية من المدرسة قرابة الساعة الثانية إلا ربع فجرا بينما كان من فيها نائمين، حيث اخترق الصاروخ عدة صفوف مدرسية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة هذا العدد الكبير.وفي مخيم النصيرات أيضاً، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل يعود لعائلة المدني بالمخيم.وشنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا طال المنطقة الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع، كما أطلقت طائرة "كواد كابتر" الحربية الصهيونية النار في محيط صالة النخيل بالمخيم.وتجدد قصف مدفعية الاحتلال على شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" بعدة قذائف منازل الأهالي في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على أحياء مدينة رفح الشرقية والوسطى تزامنا مع قصف مدفعي، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة صوب منازل السكان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه منازل الفلسطينيين شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وتواصل قوات الاحتلال الصهيونية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36586 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 83074 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.وفي الضفة الغربية، استشهد 3 شبان من مدينة جنين وأصيب عدد من الفلسطينيين بجراح بعضهم بجراح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: استشهاد شابين من الحي الشرقي من مدينة جنين، فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر عن نقل طواقمها لشهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال في الحي الشرقي من المدينة.من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين، من بينها 6 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بشظايا رصاص حي، وإصابة شخص بعد دهسه من آلية عسكرية للاحتلال.وتصدى المقاومون من مختلف الفصائل للقوات المقتحمة وأطلقوا عليها سيلا من زخات الرصاص، كما سمع أصوات انفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة زرعها المقاومون أو ألقوها على قوات الاحتلال.وقالت كتائب الشهيد عزالدين القسام في جنين في بيان خاص : "يشتبك مقاتلونا في مخيم جنين مع قوات العدو المتوغلة حاليًا رفقة إخوانهم من الفصائل، وقد حققوا -بفضل الله- إصابات محققة في صفوف القوات والآليات المتوغلة".كما أصدرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس بياناً مماثلاً قالت فيه: "يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة بعد كشف قوة خاصة في محيط مخيم جنين بمنطقة الجابريات ويمطرونها بالرصاص محققين إصابات مباشرة بين أفراد القوة".كما حلقت طائرتا اباتشي مروحيتان وأطلقت الرصاص من عيار 800 على عدد من المنازل في مخيم جنين وبالتحديد في شارع مهيوب وطلعة الغبّز.كما أدى رصاص الاحتلال لانقطاع التيار الكهربائي عن حي الجابريات المتاخم لمخيم جنين.وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم جنين، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة ترافقها جرافات، من شارعي "حيفا" و"الناصرة"، وسط تحليق من طائرات "الأباتشي" التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم.وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في شارع مهيوب داخل المخيم، وقصفته بقذائف "أنيرجا".-(وكالات)