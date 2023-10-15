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قالت مصادر فلسطينية إن عشرات الشهداء تحت الأنقاض، مع صعوبة استخراج جثامينهم في ظل الغارات الكثيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي القطاع.وبحسب المصادر، هناك أحياء تحت الأنقاض لا يمكن الوصول إليهم، وتحتاج مساعدة خارجية عاجلة.وذكرت المصادر أن غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت مناطق شمال غربي القطاع، وإن منزلا مأهولا وسط شارع الجلاء في غزة تعرض للقصف.وأضافت أن أحد أقسام المستشفى الأهلي في غزة أصيب بأضرار جسيمة إثر قصف إسرائيلي، بالإضافة إلى استشهاد 9 أشخاص، وإصابة حوالي 20 شخصا بعد قصف منزل عائلة دردونة اليوم الأحد في جباليا شمالي القطاع.وفي السياق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الوضع في قطاع غزة بات "حرجا جدا"، مناشدة السماح بإدخال أدوية ومواد إغاثية والسماح لفرقها بالعمل هناك.وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايش، إن مخزون البرنامج من الأغذية في غزة بدأ ينفد، وهو عاجز الآن عن إدخال مزيد من الغذاء للقطاع.وأضافت "لدينا إمدادات تكفي لإطعام 1.3 مليون شخص مكدسة على الحدود ونحتاج إلى ممرات آمنة لإدخالها".