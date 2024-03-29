عشرات الشهداء والجرحى بغزة.. دراسة أميركية تؤكد فاعلية هجمات المقاومة

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غزة- قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية مما أدى لاستشهاد 71 وإصابة 121 آخرين، في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة 61 من جنوده بمعارك قطاع غزة في أقل من أسبوع، وأكد معهد دراسة الحرب الأميركي فاعلية هجمات المقاومة الفلسطينية.وبذلك ترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي إلى 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألفا و92 مصابا. وخلفت غارة صهيونية على نادي الشجاعية الذي يؤوي نازحين شرق مدينة غزة، 15 شهيدا وعشرات المصابين.ومنذ الصباح تقصف الآليات العسكرية للاحتلال منازل بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، مما أدى لاشتعال النيران فيها، في حين تقصف الدبابات حي الرمال والمناطق المحيطة به.وفي وسط القطاع، استشهد 8 فلسطينيين إثر غارة للاحتلال على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استهدفت غارات مخيم النصيرات.كما، استشهد 12 شخصا وأصيب آخرون في غارة صهيونية على مبنى سكني في حي النصر شمالي رفح. وما يزال آخرون مفقودين تحت الأنقاض، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية لخان يونس.كما استشهدت فلسطينية وأصيب 3 آخرون إثر استهداف قوات الاحتلال لمسجد سعد بن أبي وقاص بمخيم جباليا، بصاروخين، انفجر أحدهما وتسبب في إلحاق ضرر كبير بالمسجد والمنازل المجاورة.الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط معاناة المرضى والنازحين من غياب الخدمات الصحية، والطعام والمياه، جراء الحصار الذي تفرضه على المستشفى منذ 12 يوما.وقصفت آليات الاحتلال عددا من المنازل في محيط مجمع الشفاء، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الصحفي في إذاعة القدس المحلية محمد أبو سخيل، برصاص قوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 137 صحفيًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية العدوان على غزة ، إذ اقتحمته في 15 تشرين الثاني ( نوفمبر) الماضي، بعد حصاره مدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية ومولد الكهرباء.ويواصل الاحتلال هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".ميدانيا، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها "استهدفت بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات تجمعا لجنود الاحتلال داخل منزل في محيط مستشفى ناصر غرب خان يونس، مما أدى لإيقاعهم بين قتيل وجريح وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم".بدورها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حدثا صعبا وقع للجنود في غزة، وأن ما لا يقل عن 5 مروحيات نقلت حوالي 15 جنديا وضابطا مصابين من غزة إلى مستشفيات سوروكا وشعاري تسيدك وبلينسون وإيخيلوف، بعد إطلاق قذيفة مضادة نحوهم.وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق استهداف دبابتي ميركافا غرب حي تل الهوى بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105".كما أكدت القسام استهداف دبابة من نوع ميركافا وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.وأشارت الكتائب إلى هبوط مروحية للاحتلال لإجلاء القتلى والجرحى من منطقة القرارة.من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بقذائف الهاون في عملية مشتركة مع كتائب القسام تجمعات لجنود صهاينة في محيط مجمع الشفاء.وأضافت السرايا أنها استهدفت آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة "تاندوم"، وتجمعا آخر لآليات الجيش الصهيوني ومقرا للقيادة جنوب شرق كيسوفيم بصواريخ "بدر واحد".في المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ يوم الأحد الماضي.وكان الاحتلال قد قال إن عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ما تزال مستمرة.وفي سياق متصل، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن القوات الصهيونية تقاتل للحفاظ على المناطق التي استولت عليها بالفعل في غزة، مما يُظهر صمود المسلحين الفلسطينيين.ووفقا لتحليل أجراه معهد دراسة الحرب بواشنطن، فإن حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة نفذت أكثر من 70 هجوما استهدفت القوات الصهيونية داخل مجمع الشفاء وما حوله، منذ بدء الهجوم الصهيوني الأخير هناك في 18 اذار(مارس) الحالي.وتذكر نيويورك تايمز أن المعدل المرتفع لهجمات الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة على القوات الصهيونية، يشير إلى أن الفصائل الفلسطينية تحتفظ بدرجة كبيرة من الفاعلية القتالية في المنطقة، على الرغم مما سمتها "جهود التطهير الصهيونية" المستمرة حول مدينة غزة.ومنذ 7 تشرين الأول (اكتوبر)الماضي، يشن الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.ويواصل الاحتلال الحرب، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".-(وكالات)