الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات الشهداء والجرحى في مناطق مختلفة من قطاع غزة

سحب من الدخان تظلل سماء غزة بعد عدة جولات عدوانية للاحتلال أمس-(وكالات)
سحب من الدخان تظلل سماء غزة بعد عدة جولات عدوانية للاحتلال أمس-(وكالات)
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ109 على التوالي.
وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.اضافة اعلان
وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ إثر قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي
كما استشهد عدد من المواطنين بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدحنون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي المواطنين شرقي محافظة الوسطى، كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء وسط قطاع غزة، واستهدف قصف مدفعي أراضٍ زراعية غربي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وواصلت زوارق الاحتلال قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بشكل مكثف على مدار الساعة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى نحو 25,300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.
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