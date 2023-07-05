عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

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اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه الخارجية المختلفة لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين المتطرفين.وأوضحت الدائرة، أن عشرات المستوطنين نظموا جولات مشبوهة في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة.وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.- (بترا)