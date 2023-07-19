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الأربعاء 19 تموز 2023
11:30 م
عطل مفاجئ يصيب واتساب حول العالم
واتساب
أفاد مستخدمون حول العالم بأن تطبيق واتساب قد توقف عن العمل، فيما لم يتم التعرف على السبب.
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