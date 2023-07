على خطى لورانس العرب (5 - 6): من جدة إلى ينبع

اضافة اعلان

‏‏ماثيو ستيفنسون‏- (كاونتربنش) 2023/5/26ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏الجزء الخامس في سلسلة مقالات عن رحلاتي في المملكة العربية السعودية، على طول خط سكة حديد الحجاز.‏* * *‏أخذتني سيارة "أوبر" إلى فندقي في جدة، الذي كنتُ قد حجزت فيه لقربه من "الكورنيش"، وهي ضاحية سكنية بها متنزه على شاطئ البحر الأحمر. اعتقدت أنني قد أتمكن من المشي من فندقي إلى الشاطئ، لكنّ كاتب الاستقبال أوضح لي أن التيارات البحرية الخطرة في ذلك اليوم أبقت معظم الزوار خارج مياه البحر الأحمر في تلك المنطقة. وهكذا، بدلاً من ذلك فعلت ما يفعله الآخرون؛ المشي بجانب الماء وأكل التسالي في الحدائق على ساحل البحر.‏عندما جاء تي. إي. لورانس لأول مرة إلى جدة في العام 1916، كجزء من مهمة لاستكشاف إمكانية إقامة تحالف مع القبائل العربية ضد الأتراك، كانت المدينة أكثر بقليل من مدينة ميناء صغيرة على بعد أميال من الساحل. وأطلقت حملته إعادة تشكيل للإمبراطورية العثمانية، إن لم يكن الشرق الأوسط الحديث وتعاسته السياسة.‏‏جدة لورانس: السراب‏‏لكي أصل إلى جدة لورانس، كان علي أن أستقل سيارة "أوبر" لأكثر من عشرين دقيقة، في حركة مرور ساعة الذروة. وفي بعض النواحي، لا تختلف جدة كثيرًا عن المدن الأميركية في جنوب كاليفورنيا: تكتل من الطرق السريعة، والاختناقات المرورية، ومراكز التسوق المكيفة.‏‏إليكم كيف يصف كوردا أولى انطباعات لورانس عن المدينة/ الميناء:‏"ربما كان لورانس هو الشخص الوحيد في القاهرة الذي كان ليفكر في القيام برحلة إلى جدة لمجرد المرح. كانت تعقُب رحلةَ السكك الحديدية الخانقة والمتربة من القاهرة إلى السويس رحلةٌ بحرية أخرى لمسافة 650 ميلاً تقريباً على متن سفينة بخارية بطيئة استولت عليها البحرية الملكية البريطانية، ولم يكن يمكن تحمُّل الحرارة لولا النسيم الذي تصنعه حركة السفينة. "ولكن عندما رسونا أخيرا في المرفأ الخارجي"، كتب لورانس عن رؤيته الأولى لجدة، البلدة البيضاء المعلقة بين السماء الحارقة وانعكاسها في السراب الذي يتقلب ويتدحرج فوق البحيرة الواسعة، ’عندئذٍ خرجت حرارة الجزيرة العربية مثل سيف مُشهَر وضربتنا لتجعلنا عاجزين عن الكلام".‏أوصلتني سيارة "الأوبر" بالقرب من "البلد"، وهي حي من المنازل العربية التقليدية يخضع الآن لعملية تجديد بكلفة ملايين الدولارات التي تدفعها الحكومة السعودية.‏ وعند الانتهاء من العمل، سيحتوي الحي التاريخي على متاجر هدايا، ومطاعم ومقاه وفنادق، كلها في مبان تاريخية من الحجر، بمصاريع خشبية متقنة الصنع. وبخلاف ذلك، كان كل ما يمكن فعله في جدة هو التجول في مراكز التسوق.‏نهاية الحرب في دمشق‏كان من حسن طالعي أنني أجلستُ نفسي في مقهى أنيق في الهواء الطلق بمقاعد فخمة، حيث كنتُ أقرأ ‏"‏بطل‏"‏ مايكل كوردا، ودخلت في محادثة مع رجل أعمال وسياسي محليّان، أخذاني بعد ظهر ذلك اليوم في جولة في أنحاء الحي التاريخي في عربة غولف حتى أتمكن من رؤية المنزل الذي أقام فيه لورانس في العام 1916. وبدوري، أريتهما خرائط لحملات لورانس الصحراوية وخط سكة حديد الحجاز.‏‏يكتب كوردا بإسهاب عن أمل لورانس في أن يتمكن من إدخال قواته العربية غير النظامية إلى دمشق (الطرف الآخر من خط السكك الحديدية) قبل وصول الجيش البريطاني إلى هناك، كوسيلة لمنع اتفاقية "سايكس بيكو" من التهام أي مطالبات عربية بالاستقلال. يكتب:‏"إن شعور لورانس بالذنب لتشجيعه العرب على القتال، على الرغم من أنه كان يعلم أنهم لن يحصلوا على ما يريدون (وما اعتقدوا أنهم وُعدوا به) سيتفاقم باطراد مع استمرار الحرب، وبينما كانت مكانته في ’الثورة العربية‘ تزداد أهمية. كان هذا هو السبب في رفضه قبول أي من الأوسمة والميداليات التي قُدمت له؛ كان ذلك في جذور اشمئزازه من نفسه وحسه بالعار. وسوف يجعله ذلك في النهاية يتبع استراتيجية خاصة به، حيث يحثُّ فيصل والعرب على المضي قدمًا في محاولة للوصول إلى دمشق قبل دخول البريطانيين أو الفرنسيين إلى المدينة، وإعلان دولة عربية مستقلة لا يمكن إنكار وجودها في ’مؤتمر السلام’ –كانت لفتةً عظيمة وسامية، كما كان يأمل، جعلُ اتفاقية ’سايكس بيكو‘ لاغية وباطلة في نظر العالم".في النهاية، وصل رجال لورانس إلى هناك أبكر بقليل من فرقة أسترالية تحت القيادة النهائية للجنرال اللنبي، لكن ذلك لم يفعل شيئًا لمنع بريطانيا أو فرنسا من تحقيق مساعيهما الاستعمارية في الشرق الأوسط.‏‏أحلام البحر الأحمر‏‏عند التخطيط لرحلاتي في المملكة العربية السعودية، كنت آمل أنني حين أذهب من جدة إلى القاهرة، محطتي التالية، فإنني يمكن أن أستقل سفينة سياحية متجهة شمالاً تبحر في مياه البحر الأحمر.‏ وكنت قد رأيت عبورًا من هذا النوع في إعلان على موقع إلكتروني للرحلات البحرية المخفضة التي تقدِّم ثلاث ليال في البحر (في مقصورة بلا نوافذ، كما ينبغي الاعتراف) مقابل 211 دولارا. من الناحية النظرية، كان من المقرر أن تأخذني السفينة من جدة إلى العين السخنة في مصر، وأن يشمل ذلك توقفًا في ينبع، الميناء الساحلي الآخر الذي ذهب إليه لورانس في حملاته التي يصعب على المسافرين بالبر زيارتها.‏‏قمت بالتسجيل ودفعت مقابل رحلة البحر الأحمر المخفضة هذه، لكنني قضيت الشهر التالي وأنا أتساءل عما إذا كنت قد تعرضت للخداع، حيث لم أتلق أبدًا أي شيء يشبه بطاقة الصعود إلى سفينة أو أي تأكيد على الحجز.‏‏أخيرًا، من غرفتي في الفندق في تبوك، اتصلت برقم مساعدةٍ مذكور على الموقع الإلكتروني، وتلوت معلومات بطاقتي الائتمانية وأرقام جواز سفري، ووجدت، بما أثار ارتياحي، أنني حرٌّ في ركوب السفينة في جدة في أي وقت بين الساعة 1 و2 مساء في يوم إبحارنا المقرر.‏قد لا أكون من عشاق السفن السياحية (أتصورها كفنادق أتلانتيك سيتي عائمة)، لكنني سألت نفسي كم يمكن أن يكون سيئًا قضاء عدة أيام فوق البحر الأحمر في شباط (فبراير)، ورؤية ينبُع لورانس، التي بخلاف ذلك لن أراها أبدًا.‏‏الإبحار في البحر الأحمر‏‏حتى مقابل 211 دولارا، كانت سفينتي السياحية تحتوي على كل وسائل الراحة: ثمة عروض على الدكة، ومطاعم، ومتاجر، وحمامات سباحة، ودروس "آيروبيكس"، وجاكوزي. كان الطعام موجودا بلا توقف، وكذلك مذكرات الإحاطة التي انزلقت من تحت باب قمرتي في النهار والليل، لتنبيهي إلى التدريبات على قوارب النجاة، والاستكشافات الساحلية، وأوقات عرض الأفلام، ودروس الرقص، وإجراءات النزول -وكل ذلك بأسعار باهظة.‏عند وصولي إلى مصر، كنت قد خططت لركوب سيارة أجرة من جوار الأرصفة والذهاب إلى السويس، حيث اعتقدت أنه سأستطيع مشاهدة السفن وهي تعبر القناة لفترة من الوقت ثم اللحاق بقطار لورانس إلى القاهرة. لكن زُمرة المسؤولين الرسمية على متن السفينة السياحية رفضوا هذه الفكرة غير الرسمية، ووضعوني بدلاً من ذلك في حافلة رسمية إلى مطار القاهرة (لا يعني ذلك أنني أردت الذهاب إلى المطار).‏‏في معظم الوقت، كان ما فعلته على متن السفينة "سبلنديدا أم. أس. سي"‏‏ هو البحث في دكك السفينة المختلفة عن زاوية تصلح كمعتزل للقراءة، والذي يكون مشمسًا لكنه محمي من الرياح القاسية والباردة، ويوفر لي مع ذلك إطلالة على البحر الأحمر.‏لم تكن محاذاة كل هذه النجوم سهلة كما ينبغي أن تكون، لكن السفينة كانت هائلة الحجم، وحتى في اليوم الثالث كنت أكتشف طوابق وصالات جديدة حيث كان يمكنني الاختباء مع كتابي، ‏‏كتاب جيمس بار James Barr المعنون "أسياد الصحراء"‏‏ Lords of the Desert، وهو تأريخ بارع للإمبريالية البريطانية والفرنسية والأميركية في الشرق الأوسط.‏‏الشيء الوحيد الذي كنت أخشاه كان العشاء، حيث تم تعيين مكاني على طاولة مع راكب واحد آخر فقط؛ امرأة أميركية تدعى بام، تتحدث بلا توقف أثناء كل وجبة، وهو ما قد يفسر سبب قفز ركاب السفن السياحية أحيانًا من شرفاتهم.‏في حالتي، كان الموقف أقل خطورة، حيث اشترت لي دولاراتي الـ211 غرفة بلا نوافذ مبطنة بالحرير والمرايا بدت وكأنها نعش دراكولا، على افتراض أن النعش يحتوي على "ميني بار".‏أشياء تُذكِّر بالدولة البوليسية‏‏تمت برمجة موعد الوصول إلى الميناء في ينبع بحيث يتمكن العديد من الركاب من ركوب الحافلات السياحية والسفر عدة ساعات إلى المدينة المنورة. وبما أنني كنتُ معفىً من ذلك الحج، كان كل ما فعلته هو النزول مع الموجة الأولى (وهو ما ظل عملية معقدة تتضمن فحص جوازات السفر والمرور بماسحات الأمتعة) والمشي إلى البلدة القديمة المقابلة للأرصفة.‏‏وهناك اتخذتُ مكانًا للقراءة في مقهى محلي يحتوي على أرائك تحت مظلات واسعة، ما سمح لي بوقت هادئ في الظل بينما أحاول استكشاف كيفية العثور على متحف منزل لورانس في المدينة.‏بينما كنت أناضل مع خرائط غوغل، انضمَّت مجموعة من الرجال العرب إلى ركني المظلل، وبعد فترة من الوقت دخلنا في محادثة. واتضح أن أحد الرجال كان متقاعدًا من قوة الشرطة المحلية، وكان يأخذ ابن أخيه وصديقًا آخر في نزهة لشرب القهوة.‏بالانضمام إلي، كان الشرطي المتقاعد (إلى جانب الاشتغال بالمراقبة؟) يأمل في الحصول على سرد من شاهد عيان لوسائل الراحة في السفينة السياحية، وهكذا سلّيت الرجال الثلاثة الذين استمتعوا بقصص عن البوفيهات وبارات البيانو التي تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة، والتي تقدّم (في المياه السعودية) عصير الليمون والمياه الفوارة فقط. ‏قبل مغادرتهم، أخبرني أصدقائي من الشرطة أين أجد منزل لورانس، مع أنني عندما وقفتُ على عتبة بابه -موقع بناء- علمت أن "المتحف" لم يكن أكثر من حلُم في هذه المرحلة.‏‏ثمة متحف/ منزل آخر قريب يظهر في العديد من المقالات عن لورانس على الإنترنت ("قم بزيارة بيت لورانس العرب السحري في ينبع ...") لكن المديرة اللطيفة هناك قالت أن هذا الادعاء كان خدعة، على الرغم من أنها وافقت على إمكانية أن يكون لورانس قد زار هذا المنزل التقليدي الخاص في بعض الأحيان.‏ينبع لورانس‏‏لا أستطيع أن أقول إنني فكرتُ كثيرًا في تلك الخديعة، حيث كانت لدي رواية كوردا عن زيارة لورانس في ينبع، التي كتب فيها: "هنا أمضى لورانس أربعة أيام في "منزل الضيافة الخلاب" للشيخ عبد القادر العَبدُه، "وكيل" فيصل (1) هنا -في تلك المرحلة لم تكن ينبُع آمنة بأي حال من الأحوال، حيث كان من المعروف أن الشريف والأمير المحلي كان مواليًا للأتراك. وأثناء انتظار قدوم "البحرية الملكية" البريطانية ، كتب لورانس كل ما رآه (في زيارته إلى داخل الحجاز ولقائه مع نجل الملك حسين، فيصل)".‏كان من السهل عليّ أن أتخيل لماذا أحب لورانس ميناء ينبع الصغير -النسائم المنعشة والمياه الفيروزية على حافة الصحراء التي تغلي- وكيف أتاح له ذلك الوقت للتأمل والتفكير في استراتيجية قد تدفع الإمبراطورية العثمانية إلى الخروج من الحجاز.‏‏يحتمل كثيرا أن يكون لورانس أحد عرابي الشرق الأوسط الحديث (كانت له يد في تكوين سورية، ولبنان، والأردن، والمملكة العربية السعودية والعراق)، لكنني أعتقد أن قومية البترودولار كانت لتصيبه بالفزع.أمسية في الواحة‏‏من دون الاضطرار إلى الإقامة عند الخزائن الزجاجية التي تضم تذكارات لورانس، قررت إشراك سائق سيارة أجرة محلي لتوصيلي إلى شاطئ قريب حتى أتمكن من السباحة في البحر الأحمر. ثمة القليل من الأماكن الجيدة للسباحة بالقرب من الميناء، ولذلك قاد سيارته بي إلى مكان على بعد حوالي خمس وعشرين دقيقة إلى الشمال من ينبع حيث يوجد شاطئ عام بالقرب من بعض المباني السكنية منخفضة الارتفاع.‏غيرتُ ملابسي في ما بدا أشبه بسجن تركي، لكن السباحة كانت سحرية. كان البحر الأحمر مالحًا، سهل التعويم، ومنعشًا. وفهمت لماذا، عند الاستيلاء على العقبة، ركب لورانس جمله وانطلق به مباشرة من القتال الصحراوي إلى داخل البحر.‏بينما كنتُ أطفو على ظهري في المياه اللازوردية، استطعتُ رؤية الصحراء والتلال وهي تتلألأ في الحرارة البعيدة، وجعلني ذلك أفكّر في أن الشرق الأوسط هو مكان قبَلي أكثر منه وطنيًا، وأن حدوده لا تعكس الحقائق العرقية أو السياسية أكثر مما تفعل تلك الحدود الأخرى في أفريقيا.‏ذكرني الموقف بملاحظة كثيرًا ما يتم الاستشهاد بها: "العراق أنشأه تشرشل (ولكي نكون منصفين، لورانس)، الذي كانت لديه الفكرة المجنونة: ضم بئري نفط منفصلين بشكل كبير، كركوك والموصل، من خلال توحيد ثلاثة شعوب منفصلة إلى حد كبير، الأكراد والسنة والشيعة". كيف نجح ذلك حقًا؟‏‏*التالي: "لورانس في ظلال القاهرة".‏*ماثيو ستيفنسون Matthew Stevenson: مؤلف العديد من الكتب، بما فيها "‏‏قراءة قضبان السكة" ‏‏Reading the Rails؛ و"ربيع ‏‏أبالاشيا" Appalachia Spring‏‏، ‏‏و"الثورة كحفل عشاء" The Revolution as a Dinner Party‏‏‏‏،‏‏ ‏‏و"عن الصين خلال القرن العشرين المضطرب" about China throughout its turbulent twentieth century. أحدث كتاب له يتحدث عن السفر في فرنسا والحروب الفرنسية البروسية، بعنوان ‏"‏ركوب الدراجة مع بسمارك" Biking with Bismarck‏‏. كتابه الجديد هو: ‏‏رجلنا في إيران‏‏ Our Man in Iran.‏هامش المترجم:(1) المقصود الأمير فيصل، نجل الشريف الحسين بن علي.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Letters From Saudi Arabia: Jeddah to Lawrence’s Yanbu