على عكس أوروبا.. لماذا تعاطفت أفريقيا مع المقاومة الفلسطينية؟

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عواصم- في شباط(فبراير) الماضي، وقبل ثمانية أشهر من عملية "طوفان الأقصى"، انطلق وفد للاحتلال برئاسة "شارون بارلي"، نائبة مدير دائرة أفريقيا في خارجية الاحتلال، إلى العاصمة الإثيوبية لحضور القمة الأفريقية. وبينما رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية" جالس بين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، فوجئت "شارون" بضباط وحراس أمن يطلبون منها مغادرة القاعة على مرأى ومسمع الجميع، ليكون "اشتية" شاهدا على حادثة الطرد التي سعى إليها كل من الجزائر وجنوب أفريقيا اعتراضا على مشاركة وفد الاحتلال. لم تكن تلك الضربة على شدتها أقسى ما واجهته دولة الاحتلال في القارة السمراء، فقبل نحو عام، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق منح الاحتلال صفة "عضو مراقب"، بعدما فشلت الأخيرة في حشد الأصوات المطلوبة من الدول الأعضاء، رغم أنها تحتفظ بعلاقات رسمية مع 46 دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي.وحين شنت المقاومة في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي هجومها المفاجئ على الاحتلال، ماجت معظم الدول الغربية غضبا، وتبنَّى إعلامها الرواية للاحتلال كاملة، بما في ذلك روايات زائفة مثل قطع رؤوس الأطفال التي ثبت كذبها. وفي مقابل الاصطفاف السياسي والإعلامي الغربي وراء الكيان المحتل وتسليحها دون شروط، وقفت أفريقيا على النقيض تماما، فمن بين كل الدول الأفريقية التي تمتلك علاقات مع تل أبيب، لم يدعم الاحتلال علنا سوى أربع دول: كينيا وزامبيا والكونغو وغانا. ولم يسلم قادة تلك الدول من هجوم بعض الصحف المحلية التي ربطت بين تجربة الاستعمار الأوروبي في أفريقيا وما يعانيه الفلسطينيون من الاحتلال. وظهر موقف القارة مُعلَنا في تصريح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي"، الذي اتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، كما طالب بوقف العدوان دون شروط مسبقة، فضلا عن العديد من التصريحات التي صدرت على لسان مسؤولين أفارقة وتضمنت دعما واضحا لفلسطين وانتقادا لممارسات الاحتلال.قلة دعمت الاحتلالمنذ وصول روتو إلى السلطة أواخر العام الماضي اختار الرئيس الجديد تحصين نفسه بالتحالف الوثيق مع الغرب في أفريقيا من بوابة دعم المصالح للاحتلال في القارة.ومع ذلك، ظهرت هناك بعض الأصوات الناشزة التي كسرت موسيقى الصوت الأفريقي الموحد. على سبيل المثال، لم يستغرق الرئيس الكيني "وليام روتو" وقتا طويلا بعد عملية "طوفان الأقصى" حتى سارع إلى إصدار بيان أدان فيه هجمات المقاومة، وأكد تضامنه الكامل مع الاحتلال وحقها في الدفاع عن نفسها، وحث المجتمع الدولي على محاسبة الفصائل.سارع الإعلام الغربي إلى الاحتفاء بتصريحات روتو، محاولا تصوير موقف القارة وكأنه منقسم حيال القضية الفلسطينية، لكن أصوات التضامن مع فلسطين سرعان ما خرجت من كينيا نفسها على لسان رئيس القضاة الكيني الأسبق ويلي موتونغا الذي انتقد تصرف روتو بوصفه مخالفا للدستور الكيني، قائلا إنه اتخذ موقفه دون الرجوع للشعب الكيني، وقارن بين استعمار بريطانيا السابق لكينيا واحتلال الكيان لفلسطين. وعقب بيان روتو نظم معارضون وقفة احتجاجية على ضوء الشموع تضامنا مع الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء الحرب، ما يعد امتدادا لتظاهرات عدة شهدتها البلاد ضد الاحتلال خلال السنوات الماضية.الحياد البراغماتيتمتلك 30 دولة أفريقية سفارة أو قنصلية في تل أبيب، وهناك 12 سفارة للاحتلال رسمية في القارة، لكن ذلك الزخم لم يترجم إلى رسائل دعم كما أراد الاحتلال، وعلى غير المتوقع صاغت الدول الأفريقية مواقفها السياسية باستقلالية، وحاولت أن تبرز أهمية الاعتبار الإنساني دون أن تعبر عن انحيازها للمقاومة بالضرورة، وذلك بسبب اعتماد الكثير من هذه الدول في ميزانياتها على المنح المباشرة من الغرب. ومن لم تختر من دول القارة إدانة الاحتلال علنا، فقد فضلت الحياد بوصفه خيارا ينطوي على أقل الأضرار.من المفارقة أن إثيوبيا، التي تعد واحدة من الدول الأفريقية القليلة صاحبة الارتباط التاريخي الطويل والقوي بالاحتلال، لم تفصح عن موقف حاسم، كما امتنعت سابقا عن نقل سفارتها في الأراضي المحتلة إلى القدس امتثالا لقرار الاتحاد الأفريقي المتضامن تاريخيا مع القضية الفلسطينية، الذي حذر عام 2018 من أن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس سيزيد من حدة التوترات في المنطقة.أسوة بإثيوبيا، تبنت دول أفريقية كثيرة الحياد في الصراع الحالي، مثل أوغندا وتنزانيا، في حين أدان آخرون دولة الاحتلال بحذر من خلال الدعوة إلى إنهاء الصراع مع تسليط الضوء على أن الاحتلال هو سبب التصعيد في المقام الأول، وهو النهج نفسه الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نيابة عن الاتحاد، وسارت عليه دول أخرى أبرزها نيجيريا، بصفتها عضوا في منظمة التعاون الإسلامي التي تدعم القضية الفلسطينية، رغم أن هناك 50 شركة صهيونية تعمل داخل أراضيها، ما دعا الرئيس النيجيري السابق للتحذير من مغبة الانحياز إلى أحد الجانبين.جنوب أفريقيا.. في وجه التمدد للاحتلاللكن دولا أفريقيا بعينها لم تكتف بالحياد أو الإدانة المبطنة للاحتلال، لكنها أخذت الموقف الأفريقي إلى نطاق أكثر قوة، وعلى رأسها جنوب أفريقيا. فبعد 10 أيام من "طوفان الأقصى"، وبينما العالم "الحر" يصب غضبه على المقاومة الفلسطينية وكل مَن يتعاطف معها، سارت بريتوريا عكس التيار، وأجرى وزير خارجيتها اتصالا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، قائلا إن المحادثة تطرقت لبحث إيصال المساعدات الإنسانية، ولعرض الوساطة لإنهاء الصراع. وقد فُهمت المحادثة لاحقا على أنها دعم غير مباشر للمقاومة في وجه الاحتلال، لا سيما مع إلقاء جنوب أفريقيا اللوم على الاحتلال في التصعيد الجاري، وذلك في وقت ظهر فيه رئيس جنوب أفريقيا وهو يرتدي الكوفية ويمسك في يده العلم الفلسطيني، إلى جانب موقف بلاده القديم الثابت بدعم القضية الفلسطينية منذ انتهاء نظام الفصل العنصري، ووصول المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة عام 1994. وقد تصاعد ذلك الموقف رويدا رويدا حتى أصبحت جنوب أفريقيا أحد أبرز الأصوات التي تنتقد الاحتلال دوليا وتفسد خطواتها للتوغل في أفريقيا.لقد رسم نيلسون مانديلا أوجه التشابه بين نضال جنوب أفريقيا ضد الحكم الأبيض ونضال الفلسطينيين ضد الاحتلال. ولكن رغم أن جنوب أفريقيا أحد أشرس منتقدي الكيان في القارة، فهي أيضا أكبر شريك تجاري لها في أفريقيا، ما يجعل علاقتها معقدة بدولة الاحتلال.-(وكالات)