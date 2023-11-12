الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

على وقع الإبادة.. هل سقطت فرضية "وحدة الساحات"؟

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غزة
عمان-الغد- يستمر حزب الله اللبناني بـ"التحرش" المحسوب جيدا بقوات الاحتلال. يطلق عددا محددا من الصواريخ المضادة للدروع، ويقصف بعض مواقع الاحتلال الحدودية، مسببا الإشغال لبعض الوقت لقوات الاحتلال. لكن "انخراط" الحزب في المواجهة لا يتلاءم مع حجم المذبحة التي تدور على مدار الساعة في قطاع غزة.اضافة اعلان
"وحدة الساحات" مصطلح أطلقته إيران وتقصد به غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن والعراق إضافة إلى إيران.
إيران نفسها، والتي يعتبرها حزب الله مرجعيته في أي خطوة، يمكن أن يخطوها، يبدو صوتها معتدلا جدا، إذ تكتفي بالإدانات، وبالتوعد بتوسيع ساحة المواجهة في حال استمر الاحتلال بارتكاب جرائمه.
لكن الاحتلال العنصري يمضي بارتكاب الجرائم غير مبال بأي تهديدات من أي طرف، فلا تجد طهران أمامها إلا توجيه حلفائها في اليمن لإطلاق صواريخ باليستية باتجاه الكيان الصهيوني، وهي خطوة ذكية، فاليمن لن يتأثر كثيرا بأي ضربات عسكرية على أراضيه، فعلاوة على أنه في حرب مستمرة منذ سنوات، فإن أراضيه كذلك شاسعة، ويصعب ملاحقة مطلقي الصواريخ فيها، بعكس ما قد يحصل في لبنان.
حتى الضفة الغربية المحتلة، فاندراجها في المواجهة يبدو خجولا، ومحسوبا أيضا، فهو عبارة عن هبات تصحو ثم تخمد. غير أنه لا ينبغي لنا أن نتجاوز المعادلة المعقدة في الضفة الغربية، خصوصا مع وجود السلطة الوطنية الفلسطينية واتفاقيات التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأيضا الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تنفذ تلك الاتفاقيات بحذافيرها. وأيضا التعقيدات على الأرض التي خلقتها عقود من الاحتلال، إضافة إلى أن أي تحرك فلسطيني اليوم يواجه برد وحشي، ويسقط مزيدا من الشهداء.
في مشهد كهذا، يبدو أن فرضية "وحدة الساحات"، تسقط تدريجيا، أو أنه لم يكن لها وجود فعليا على أرض الواقع، بحيث تبدت غيابها واضحا في أول اختبار حقيقي لها على الأرض.
في الأثناء، يسود الوجوم على العالم العربي والإسلامي الذي عقد قمته مؤخرا، مصدرا بيانا لا بأس بمنسوبه، خصوصا تأكيده على كسر الحصار المفروض على القطاع، وإدخال المساعدات إلى المحتاجين فيه. وتبدو الهوة واسعة بين الشارع والسلطات، فالشارع يريد أكثر من إدخال المساعدات والأدوية، بعيدا عن أي حسابات سياسية وعسكرية.
لكن، وعلى الأرض، يبدو الحال أكثر تعقيدا من التنظير، فسكان غزة يتعرضون لإبادة حقيقية على يد آلة الإجرام الصهيوينة، مدعومة بترسانة أميركية ضخمة، تسهل لها تحقيق "المخفي" من أهدافها، خصوصا أن نظام الفصل العنصري يفشل في تحقيق ما هو معلن من أهدافه.
الأولوية اليوم، بالنسبة للغزيين، هي لوقف العدوان، من أجل البدء بإعادة الحياة إلى غزة، خصوصا أن الاحتلال أحالها إلى بيئة غير صالحة للحياة باستهدافها البنى التحتية جميعها. ربما هذا هو ما يحتاجه الغزيون في الأساس، بعد أن سقطت "التفاهمات الشفهية" لما عرف بـ"وحدة الساحات"، أمام آلة الدمار الصهيونية.
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