الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

على وقع مطالبة بايدن لـ"الكونغرس" بضمان تفوق إسرائيل.. الهجمات تتوالى على أهداف أميركية

الرئيس الأميركي جو بايدن
بايدن
عواصم - على وقع مطالبات للرئيس الأميركي جو بايدن للكونغرس لتقديم التزام غير مسبوق يضمن أمن إسرائيل وتفوقها العسكري، تتعرض مواقع أميركية في عدد من الأماكن، وبشكل خاص في العراق وسورية، لضربات مختلفة.اضافة اعلان
وقال بايدن، إن إعادة الأسرى الأميركيين الموجودين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تمثل أولوية قصوى.
وأكد الرئيس الأميركي، أنه تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجدد له التزام واشنطن بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأن "ما قامت به حماس لا يؤثر على هذا الحق أو ينفيه"، حسب تعبيره.
وجدد بايدن شهادته "ببراءة إسرائيل وعدم مسؤوليتها عن قصف المستشفى المعمداني في مدينة غزة، وقال "إننا مفطورو القلب من المآسي التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء القصف".
وشبه ما تعرضت له إسرائيل (في إشارة لعملية طوفان الأقصى)، بما تعرض له الأوكرانيون خلال 18 شهرا من الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بلادهم.
وقال "إن إيران تدعم ما يقوم به بوتين في أوكرانيا وتدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى في المنطقة"، مضيفا "أن الولايات المتحدة سوف تواصل مساءلتها (إيران) عن هذا الأمر، ولدينا حلفاء في المنطقة يسعون لشرق أوسط أكثر استقرارا واتصالا مع الجوار". وأعلن بايدن عن أنه سيطلب دعما عاجلا من الكونغرس لدعم أوكرانيا وإسرائيل، وسوف يكون دعما غير مسبوق، لأن "هذا استثمار ذكي"، حسب وصفه.
وقال إن الدعم سيعزز التفوق النوعي لإسرائيل وقدرة القبة الحديدية على حمايتها، وسوف نمنع كل الأطراف من التدخل في الصراع ونحول دون تمدده، مشيرا إلى أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة الالتزام بقوانين الحرب وحماية المدنيين.
جاءت تصريحات بايدن وقد تجددت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف أميركية في كل من العراق وسورية خلال اليومين الماضيين، حيث أُعلن عن استهداف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد، ومواقع في ريف دير الزور.
وقالت السلطات العراقية، إن صاروخي كاتيوشا على الأقل سقطا في محيط قاعدة فكتوريا قرب مجمع يضم قوات أميركية، وأضافت أنه لم يتبين ما إذا كان الهجوم قد خلف ضحايا.
ومساء أول من أمس أيضا، سمع دوي انفجارات داخل قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية وتقع بمحافظة الأنبار غربي العراق.
وقال الجيش العراقي، إنه أغلق المنطقة المحيطة بالقاعدة وبدأ عملية تمشيط، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن القاعدة استهدفت بطائرات مسيرة وصواريخ.
وبذلك، تكون القوات الأميركية في العراق قد تعرضت إجمالا إلى 4 هجمات خلال 24 ساعة، حيث وقع هجومان سابقان بطائرات مسيرة، الأربعاء الماضي، تسبب أحدهما بإصابات طفيفة لعدد من الجنود. وتأتي هذه الهجمات، بعدما هددت فصائل عراقية باستهداف مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وفي سورية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بأن هجومين منفصلين بالصواريخ استهدفا حقل العمر النفطي وخط الغاز الواصل إلى معمل كونيكو للغاز الطبيعي، وهما موقعان تتخذهما القوات الأميركية قاعدتين لها بريف دير الزور شمال شرقي البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن انفجارا "ضخما" ضرب الأنبوب، محدثا دويا كبيرا، تلاه استنفار للقوات الأميركية ومسلحي ما يعرف بقوات سورية الديمقراطية وسط تحليق مكثف للطيران الأميركي المروحي والمسير في أجواء المنطقة. وأضافت المصادر ذاتها، أن هجوما صاروخيا آخر استهدف حقل العمر النفطي، من دون معلومات عن خسائر بصفوف القوات الأميركية.
وأشارت الوكالة إلى هجومين آخرين بطائرات مسيرة وقعا قبل ذلك بساعات، استهدف أحدهما حقل كونيكو في ريف دير الزور، والآخر قاعدة التنف على الحدود السورية مع العراق والأردن.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن قواتها تصدت على مدى يومين لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعدها في العراق وسورية، كما أسقطت صواريخ أطلقت من اليمن.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد بات رايدر في مؤتمر صحفي، أول من أمس، إن 3 صواريخ أطلقت من الأراضي اليمنية واتجهت شمالا على طول البحر الأحمر، وإنه ومن المحتمل أن تكون باتجاه أهداف في إسرائيل.
وأوضح أن السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس كارني" المتمركزة في المنطقة أسقطت تلك الصواريخ التي أطلقها الحوثيون في اليمن، حسب قوله، مشيرا إلى أن البنتاغون لا يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما الذي استهدفته هذه الصواريخ.
وذكر رايدر أن موظفا مدنيا توفي على إثر أزمة قلبية في قاعدة عين الأسد بالعراق، حين دخل الجنود إلى الملاجئ كإجراء وقائي.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، إنه لا توجد حاليا معلومات واضحة بشأن الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، وما إذا كانت على صلة بالتوتر الإسرائيلي الفلسطيني، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التطورات المتلاحقة مع تصاعد الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما عقب مجزرة المستشفى المعمداني التي خلفت 471 شهيدا وأثارت غضبا واسعا في العالم العربي.-(وكالات)
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