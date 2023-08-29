عمدة نيويورك: زرت الأردن وسمعت الأذان والآن اقره رسميا في المدينة

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أعلن عمدة نيويورك رسميا توقيع مرسوم يسمح برفع أذان صلوات الظهر والعصر والمغرب في المساجد بعد طلب من الجالية المسلمة.وقال خلال مؤتمر صحفي إنه زار عددا من الدول وسمع صوت الاذان فيها منها الأردن قائلا : "قد تأثرت كثيرا بصوت الآذان" مؤكدا أنه سيتم فتح مصليات في المؤسسات العامة بالمدينة .