عمليات توغل قصيرة لإسرائيل في غزة مع اقتراب الاجتياح البري

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه أرسل قوات ودبابات إلى داخل شمال قطاع غزة في غارة قصيرة قبل الخطوات التالية من القتال، في وقت لا يزال فيه مصير الرهائن المحتجزين في دائرة الضوء بشكل قوي.وجاء التوغل المحدود بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الاستعدادات لشن هجوم بري في مرحلة متقدمة.وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الليل تم الهجوم على العديد من البنية التحتية ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات. وكالات